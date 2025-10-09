WM 2026: Julian Nagelsmann schließt Neuer-Rückkehr nicht aus

Trotz des Rücktritts von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 könnte der Bayern-Torwart doch noch einmal ins DFB-Tor zurückkehren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine Rückkehr des zurückgetretenen Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht komplett ausgeschlossen.

"Es ist wenig ratsam, über alle möglichen Konstellationen zu sprechen, die im Fußball eintreten können. Es können immer Dinge eintreten, die gewisse Maßnahmen erfordern", sagte Nagelsmann vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr live auf Joyn) in Sinsheim gegen Luxemburg. Er betonte aber auch: "Stand jetzt ist das nicht der Fall."

Neuer war nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten und hatte ein Comeback zuletzt ausgeschlossen. Doch viele Experten fordern die Rückkehr des Torhüters des deutschen Rekordmeisters Bayern München.

Er befinde sich mit Neuer immer mal wieder im Austausch und habe "einen guten Draht zu Manuel", betonte Nagelsmann: "Was die Zukunft bringt, kann ich nicht vorhersagen."