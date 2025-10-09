deutsche nationalmannschaft
WM 2026: Julian Nagelsmann schließt Neuer-Rückkehr nicht aus
Trotz des Rücktritts von Manuel Neuer nach der Heim-EM 2024 könnte der Bayern-Torwart doch noch einmal ins DFB-Tor zurückkehren.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine Rückkehr des zurückgetretenen Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht komplett ausgeschlossen.
"Es ist wenig ratsam, über alle möglichen Konstellationen zu sprechen, die im Fußball eintreten können. Es können immer Dinge eintreten, die gewisse Maßnahmen erfordern", sagte Nagelsmann vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr live auf Joyn) in Sinsheim gegen Luxemburg. Er betonte aber auch: "Stand jetzt ist das nicht der Fall."
Neuer war nach der Heim-EM 2024 zurückgetreten und hatte ein Comeback zuletzt ausgeschlossen. Doch viele Experten fordern die Rückkehr des Torhüters des deutschen Rekordmeisters Bayern München.
Er befinde sich mit Neuer immer mal wieder im Austausch und habe "einen guten Draht zu Manuel", betonte Nagelsmann: "Was die Zukunft bringt, kann ich nicht vorhersagen."
Marc-Andre ter Stegen fällt weiter aus
Eigentlich ist Marc-Andre ter Stegen die Nummer eins im DFB-Tor. Doch der Schlussmann des FC Barcelona fällt nach seiner Rückenoperation weiterhin aus. Zudem hat er seinen Stammplatz im Verein verloren.
In der Nationalmannschaft ist daher aktuell Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim gesetzt.
"Wir hatten jetzt in all diesen Spielen, seitdem Manu aus freien Stücken zurückgetreten ist, nie einen Torwart drin gehabt, der schuld war, dass wir nicht gewonnen haben. Wir hatten immer einen Torwart drin, der seinen Teil dazu beigetragen hat, wenn wir erfolgreich waren", sagte Nagelsmann.