Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wirft ihre Schatten voraus. Erstmals werden 48 Teams mit dabei sein. ran wirft einen Blick auf die Qualifikation für das Großereignis. 210 Nationen kämpfen weltweit um die 48 Startplätze bei der FIFA WM 2026, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird. Während die Gastgeber-Nationen allesamt für das Turnier gesetzt sind, müssen die anderen Nationen den beschwerlichen Weg durch die Qualifikation gehen, um eines der verbliebenen 45 Tickets zu erlangen.

WM-Qualifikation: So viele Startplätze haben die kontinentalen Verbände Die kontinentalen Verbände UEFA (Europa), CAF (Afrika), AFC (Asien und Australien), CONMEBOL (Südamerika), CONCAF (Nord- und Mitteleuropa und Karibik) und OFC (Ozeanien) haben jeweils eine festgeschriebene Anzahl an Startplätze für die WM-Endrunde. UEFA: 16

CAF: 9/10

AFC: 8/9

CONMEBOL: 6/7

CONCAF: 3-5

OFC: 1/2 Nach Abschluss der Qualifikation in den kontinentalen Verbänden werden zwei weitere Teilnehmer in einem interkontinentalen Play-off-Turnier bestimmt. Europäische Nationen werden hier nicht dabei sein, aus den anderen Verbänden mischen jedoch jeweils eine Mannschaft (bzw. aus CONCAF sogar zwei Teams) mit.

WM-Qualifikation: Diese Nationen sind bereits für die Endrunde qualifiziert Während in Europa die Qualifikation für manche Nationen erst im September 2025 beginnt, sind andere Kontinente schon deutlich weiter. Wir werfen einen Blick auf die bereits qualifizierten Teams. USA

Mexiko

Kanada

Japan

Südkorea

Iran

Usbekistan

Jordanien

Australien

Neuseeland

Argentinien

Brasilien

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Kolumbien

Tunesien

Marokko

WM-Qualifikation: Die Partien der Deutschen Nationalmannschaft im Überblick Die Deutsche Nationalmannschaft bekommt es in der Gruppe A mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg zu tun. Wir werfen einen Blick auf den Fahrplan zur WM. 04. September 2025: Slowakei - Deutschland 2:0

07. September 2025: Deutschland - Nordirland 3:1

10. Oktober 2025: Deutschland - Luxemburg (20:45 Uhr)

13. Oktober 2025: Nordirland - Deutschland (20:45 Uhr)

14. November 2025: Luxemburg - Deutschland (20:45 Uhr)

17. November 2025: Deutschland - Slowakei (20:45 Uhr)

WM-Qualifikation in Europa: Alle Gruppen im Überblick Die 16 europäischen Tickets werden in jeweils sechs Vierer- und sechs Fünfergruppen bestimmt. Die jeweils Erstplatzierten erhalten direkt ein WM-Ticket. Die vier verbliebenen Tickets werden in einem Playoff-Turnier ausgetragen. Diesem gehören die zwölf Gruppen-Zweiten sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger der UEFA Nations League 2024/25, die sich nicht bereits als Gruppenerster- oder zweiter qualifiziert haben, an. Gruppe A: Deutschland, Luxemburg, Nordirland, Slowakei

Gruppe B: Schweden, Schweiz, Slowenien, Kosovo

Gruppe C: Dänemark, Griechenland, Belarus, Schottland

Gruppe D: Frankreich, Ukraine, Aserbaidschan, Island

Gruppe E: Spanien, Türkei, Georgien, Bulgarien

Gruppe F: Armenien, Ungarn, Irland, Portugal

Gruppe G: Niederlande, Polen, Finnland, Litauen, Malta

Gruppe H: Bosnien und Herzegovina, Österreich, Rumänien, Zypern, San Marino

Gruppe I: Norwegen, Israel, Italien, Estland, Moldawien

Gruppe J: Belgien, Nordmazedonien, Wales, Liechtenstein, Kanada

Gruppe K: England, Serbien, Albanien, Lettland, Andorra

Gruppe L: Tschechien, Kroatien, Montenegro, Färöer, Gibraltar Die nächsten Spiele in der UEFA-Qualifikationsrunde für die WM 2026: 9. September:

Armenien - Irland

Aserbaidschan - Ukraine

Serbien - England

Albanien - Lettland

Zypern - Rumänien

Bosnien und Herzegowina - Österreich

Ungarn - Portugal

Frankreich - Island

Norwegen - Moldawien WM-Qualifikation Europa: Der Spielplan im Überblick

WM-Qualifikation Europa: Die Tabellen aller Gruppen im Überblick

WM-Qualifikation Europa: Die Top-Torjäger Die Qualifikation erstreckt sich vom 21. März bis zum 18. November 2025. Die Playoffs werden am 26. und 31. März ausgespielt.

WM-Qualifikation: Wer zeigt die europäischen Quali-Spiele? Die Partien der DFB-Elf werden entweder von der ARD, dem ZDF oder RTL im Free-TV übertragen. Außerdem werden die von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragenen Spiele in den Mediatheken der ZDF und ARD sowie auf Joyn gezeigt. Die von RTL gezeigten Deutschland-Matches können nur kostenpflichtig auf RTL+ gestreamt werden. Der kostenlosen Streaming-Dienst DAZN wird die internationalen Partien der Qualifikation live zeigen. Lediglich die Rechte an den Deutschland-Spielen hat DAZN nicht.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Südamerika In Südamerika sind die sechs direkten Plätze bereits vergeben. Den Playoff-Platz sicherte sich Bolivien am letzten Spieltag, nach einem 1:0-Sieg gegen Brasilien. Nicht mit dabei sind Venezuela, Peru und Chile. Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Kolumbien waren bereits vor dem letzten Quali-Spieltag für die Endrunde qualifiziert.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Asien Mit Japan, Südkorea, Australien, Usbekistan, Iran und Jordanien sind sechs der neun sicheren Tickets schon vergeben. Sechs weitere Teams kämpfen noch um ein Ticket. Diese treten im Oktober in zwei Dreier-Gruppen an. Der Gruppensieger erhält einen Startplatz, die beiden Gruppen-Zweiten duellieren sich um die Teilnahme am Playoff-Turnier. Gruppe A: Katar, VAE, Oman

Gruppe B: Saudi-Arabien, Irak, Indonesien

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Afrika Die afrikanischen Nationen kämpfen in neun Sechsergruppen um die WM-Tickets. Die Gruppenersten erhalten das direkte Ticket zur WM. Die vier besten Gruppen-Zweiten spielen im Anschluss an die Gruppenphase noch einen interkontinentalen Playoff-Platz aus. Gruppe A: Ägypten, Burkina Faso, Sierra Leone, Äthiopien, Guinea-Bissau, Dschibuti

Gruppe B: Demokratische Republik Kongo, Senegal, Sudan, Togo, Südsudan, Mauretanien

Gruppe C: Südafrika, Ruanda, Benin, Nigeria, Lesotho, Simbabwe

Gruppe D: Kap Verde, Kamerun, Libyen, Angola, Mauritius, Eswatini

Gruppe E: Marokko, Tansania, Sambia, Niger, Republik Kongo

Gruppe F: Elfenbeinküste, Gabun, Burundi, Kenia, Gambia, Seychellen

Gruppe G: Algerien, Mosambik, Botswana, Uganda, Guinea, Somalia

Gruppe H: Tunesien, Namibia, Liberia, Äquatorialguinea, Malawi, São Tomé und Principe

Gruppe I: Ghana, Komoren, Madagaskar, Mali, Zentralafrikanische Republik, Tschad Nach acht von zehn Spieltagen führen Ägypten, der Senegal, Südafrika, Kap Verde, Marokko, die Elfenbeinküste, Algerien, Tunesien und Ghana die Gruppen an. Tunesien und Marokko haben den Gruppensieg schon sicher und sind bei der WM dabei.

WM-Qualifikation: So ist der Stand in Nord- und Mittelamerika und der Karibik Mit den USA, Kanada und Mexiko sind die drei Gastgeber schon qualifiziert. Zwölf weitere Nationen haben sich in den ersten beiden Qualifikationsrunden für Runde drei qualifiziert, die nun in drei Vierergruppen aufeinandertreffen. Gruppe A: Panama, El Salvador, Guatemala, Suriname

Gruppe B: Jamaika, Curacao, Trinidad und Tobago, Bermuda

Gruppe C: Costa Rica, Honduras, Haiti, Nicaragua Die drei Gruppensieger sichern sich ein fixes WM-Ticket, die beiden besten Gruppen-Zweiten dürfen in die interkontinentale Qualifikation.

