WM-QUALIFIKATION live auf joyn

FC Bayern München: Michael Olise nach Spiel für Frankreich in der WM-Qualifikation in der Kritik

  • Veröffentlicht: 11.10.2025
  • 15:25 Uhr
  • ran

Die französische Nationalmannschaft schlägt Aserbaidschan und bleibt auf WM-Kurs, die Vorstellung des Offensivspielers des FC Bayern München sorgt in Frankreich aber für Kritik.

Frankreich bezwang Aserbaidschan am Freitag mit 4:0 und liegt mit neun Punkten aus drei Spielen voll auf Kurs, um sich für die WM in den USA, Mexiko und Kanada im kommenden Jahr zu qualifizieren.

Trotzdem gab es im Nachbarland am Auftritt der "Equipe Tricolore" einige Kritik, vor allem FC-Bayern-Star Michael Olise musste einige schlechte Bewertungen einstecken.

Olises Leistung sei "unzureichend" gewesen, seine Einstellung teilweise "nonchalant", urteilte die Zeitung "L’Equipe".

"Auf der rechten Seite im 4-4-2-Systems positioniert, zeigte er nicht seine gewohnte Energie. Auch unterliefen ihm einige Fehlpässe und er zeigte sich manchmal selbstgefällig", schrieb die Zeitung weiter und vergab lediglich drei von zehn Sternen.

Frankreich: Deschamps wechselt Olise aus

Einen "bitteren Nachgeschmack" habe Olises Leistung hinterlassen, urteilte auch "Le Parisien". Der 24-Jährige habe zwar einige gute Aktionen gehabt, aber nicht wie erhofft das Tempo auf seiner Außenbahn bestimmen können.

Auch Nationaltrainer Didier Deschamps scheint nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Auftritt Olises gewesen zu sein. Er wechselte den Offensivspieler 20 Minuten vor dem Ende aus.

