Es ist nicht das erste Mal, dass Keys seinen Unmut in Richtung des Angreifers zum Ausdruck gebracht hat. Nach dem EM-Finale 2024, welches die Briten gegen Spanien verloren, schoss er heftig gegen den Stürmer der Bayern. "Kane hat großen Mist gespielt", formulierte er in seinem Blog.

Die in seinen Augen passenden Nachfolger hat der 67-Jährige auch schon parat. "Ich würde jetzt auf Declan Rice setzen – und dann Jude Bellingham. Kanes Zeit ist vorbei. Tuchel muss ihn absetzen. Er ist zu stark mit einer gescheiterten Ära verbunden. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich ihn überhaupt in die Startelf stellen würde."

Richard Keys, tätig bei "beIn Sports" und gefürchtet für seine scharfen Analysen und seine alles andere als zurückhaltende Art, plädiert für die Absetzung von Bayern -Stürmer Harry Kane . "Neue Ära – also braucht England einen neuen Kapitän", schrieb er bei "X".

Bei der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat mit Trainer Thomas Tuchel eine neue Ära begonnen. Nach Meinung eines bekannten britischen TV-Moderators ist es nun auch an der Zeit, einen neuen Kapitän zu installieren.

Kane ist Rekordtorschütze

Seit dieser Kritik erzielte Kane jedoch massig Tore, war bei den Münchnern in 37 Spielen für 32 Treffer und elf Vorlagen verantwortlich.

Bereits am Freitag sprach Kane in einer Pressekonferenz darüber, wie seine Leistungen wahrgenommen werden. "Die Menschen nehmen es als selbstverständlich hin, was ich tue. Ich habe 69 Tore erzielt, und wenn man gegen Albanien oder Lettland trifft, erwarten die Leute das einfach. Darüber wird nicht viel gesprochen."