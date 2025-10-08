Anzeige
Millionenschweres Projekt

Premier League: FC Arsenal vor Umzug? Stadionausbau in London sorgt für große Spekulationen

  • Aktualisiert: 08.10.2025
  • 17:34 Uhr
  • Leon Kerninger

Der FC Arsenal plant eine millionenschwere Vergrößerung der eigenen Heimstätte. In der Zwischenzeit könnten sie in ein legendäres Stadion ausweichen.

Die Heimat der "Gunners", das Emirates Stadium, hält momentan eine Kapazität von 60.700 Plätzen. Mit dem geplanten Ausbau soll das Stadion auf knapp 70.000 Sitze erweitert werden. Damit könnte es die größte Klub-Fußballstätte Londons werden.

FC Arsenal: Stadionausbau kostet hunderte Millionen Euro

Wie der "Telegraph" berichtet, soll der Ausbau des Emirates mehrere hunderte Millionen Euro kosten. Der potenzielle Ausweichplan ist deswegen wichtig, da alle Bereiche der Arena verändert werden sollen. Das Außenbild des Stadions soll unverändert bleiben, die Umbauarbeiten würden vor allem den Innenraum betreffen.

Durch die Erneuerungen erhoffen sich die Verantwortlichen des FC Arsenal neben den erhöhten Einnahmen auch eine Verbesserung bei den Wartelisten für Dauerkarten. Rund 100.000 Fans warten derzeit auf eine Saisonkarte.

Arsenal: Wembley als Ausweichlösung

Die Verantwortlichen der "Gunners" plädieren auf eine passende Ausweichmöglichkeit. Diese könnte das legendäre Wembley-Stadion sein. Bereits in der Saison 1998/99 und 1999/2000 spielte der FC Arsenal alle Champions-League-Spiele im alten Wembley-Stadion.

Auch Rivale Tottenham bestritt zwischen den Jahren 2016 und 2019 einen Großteil der Heimspiele im neuen Wembley, während das "Tottenham Hotspur Stadium" fertiggestellt wurde.

