Anzeige Die Handball-EM steht an, vom 10. bis zum 28. Januar steigt das Turnier in Deutschland. Wer steht im DHB-Kader und wie sind die Chancen? Wann und wo wird gespielt? Wie sehen die Gruppen aus, wo gibt es Tickets und wer überträgt live? Die Vorfreude in Handball-Deutschland steigt. Erstmals in der Historie wird die Europameisterschaft der Männer in der Bundesrepublik ausgetragen. Los ging es mit den ersten Gruppenspielen am 10. Januar, eröffnet wurde das Turnier mit dem Kräftemessen von Frankreich und Nordmazedonien. Die deutsche Mannschaft konnte das Auftaktduell mit der Schweiz souverän für sich entscheiden. Ausgetragen wird die Handball-EM 2024 in insgesamt sechs deutschen Städten und nimmt zudem einen Rekord ins Visier. Die ersten beiden Partien finden in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Mit 53.586 Zuschauern wurde ein neuer Bestwert bei einer Handball-Partie aufgestellt. Was es sonst noch rund um das Turnier zu wissen gibt, fasst ran nachfolgend zusammen.

Anzeige

Handball-EM 2024 live: Welche Spiele stehen heute an? Heute, am 15. Januar 2024, werden sechs Partien der Handball-EM ausgetragen: 18:00 Uhr: Polen - Faröer Inseln

18:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Georgien

18:00 Uhr: Tschechien - Griechenland

20:30 Uhr: Norwegen - Slowenien

20:30 Uhr: Schweden - Niederlande

20:30 Uhr: Dänemark - Portugal

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Handball-EM 2024: Wann und gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft? Mittwoch, 10. Januar, 20:45 Uhr: Deutschland vs. Schweiz 27:14

Sonntag, 14. Januar, 20:30 Uhr: Nordmazedonien vs. Deutschland 25:34

Dienstag, 16. Januar, 20:30 Uhr: Frankreich vs. Deutschland ( zum Liveticker

Handball-EM 2024 heute live: Wie sehen die einzelnen Gruppen aus? Gruppe A: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien

Gruppe C: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro

Gruppe D: Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer

Gruppe E: Schweden, Niederlande, Bosnien und Herzegowina, Georgien

Gruppe F: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland

Anzeige

Anzeige Handball-EM 2024: Von wann bis wann finden die einzelnen Runden statt? Eine komplette Übersicht zu den einzelnen Partien, Anwurfzeiten und Terminen findet ihr hier. Vorrunde: 10. bis 16. Januar

Zwischenrunde: 17. bis 24. Januar

Halbfinals: 26. Januar

Finale und Spiel um Platz 3: 28. Januar

Handball-EM: In welchen Städten und Arenen wird gespielt? Insgesamt wird in sechs deutschen Städten gespielt. Die Vorrunden-Partien finden in Düsseldorf, Berlin, Mannheim und München statt. Die Zwischenrunden steigen in Hamburg und Köln, im Rheinland werden schließlich auch die Finalspiele ausgetragen. Nachfolgend die Arenen, ihre Kapazität und die angesetzten Partien in der Übersicht: Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena (ca. 50.000 Plätze) - Eröffnungsspiele am 10. Januar aus Gruppe A Mannheim, SAP Arena (13.200 Plätze) - Vorrunden-Gruppen B und E München, Olympiahalle (12.000 Plätze) - Vorrunden-Gruppen C und F Berlin, Mercedes-Benz-Arena (14.800 Plätze) - Vorrunden-Gruppen A und D Hamburg, Barclays Arena (13.300 Plätze) - Hauptrunden-Gruppe II Köln, Lanxess Arena (19.750 Plätze) - Hauptrunden-Gruppe I und Finalspiele

Handball-EM 2024: Wo kann ich noch Tickets kaufen? Die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind bereits ausverkauft, für viele anderen Spiele sind aber noch Karten erhältlich. Diese könnt ihr unter diesem Link erwerben, preislich geht es ab rund 20 Euro los. Handball-EM am 10. Januar ab 20:45 Uhr im Liveticker: Deutschland vs. Schweiz

Handball-EM 2024: In welchem Modus wird gespielt? Zunächst bestreiten alle Nationen drei Gruppenspiele, die zwei bestplatzierten Teams ziehen in die Zwischenrunde ein. Für einen Sieg gibt es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen. In der Zwischenrunde werden die beiden Teams einer Gruppe mit den zwei Bestplatzierten aus zwei anderen Gruppen in eine Staffel einsortiert. Dort stehen dann vier weitere Partien an. Das Ergebnis gegen das Team, gegen das man bereits in der Vorrunde spielte, wird mit in die Zwischenrunde übernommen. Im Anschluss qualifizieren sich jeweils die zwei besten Teams der Zwischenrunden-Gruppen für das Halbfinale. Der Gruppenerste aus Staffel I trifft dann auf den Zweitplatzierten aus Staffel II und umgekehrt. Die Gruppendritten stehen sich zudem noch im Spiel um Platz 5 gegenüber.

Anzeige

Handball-EM 2024 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker: Wer überträgt? Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden live im Free-TV von der ARD und dem ZDF gezeigt, Livestreams dazu sind auf den Websites bzw. über die jeweiligen Apps abrufbar. Einige Partien hat der Streamingdienst Dyn exklusiv, diese sind nur nach Abschluss eines Abos zu sehen. Die Begegnungen, die auch im frei empfangbaren Fernsehen laufen, könnt ihr natürlich auch im Livestream auf Joyn verfolgen. Liveticker zur Handball-EM 2024 findet ihr wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

Handball-EM 2024: Wie sieht der Deutschland-Kader aus? Kurz vor Weihnachten gab Bundestrainer Alfred Gislason sein Aufgebot für die Heim-EM bekannt. Pro Partie dürfen 16 Akteure im Spieltagskader stehen, insgesamt nominierte der Isländer 19 von maximal 20 Spielern. Nachnominierungen sind möglich, der Akteur musste aber bereits im November zum vorläufigen 35er Kader gehören. Unter diesem Link findet ihr den 19-köpfigen EM-Kader im Überblick. Handball-EM im Livestream: Die Free-TV-Spiele bei Joyn schauen

Anzeige

Handball-EM 2024: Wie stehen die Chancen der Deutschen und wer sind die Top-Favoriten? Deutschland geht eher nicht als Top-Favorit in das Turnier, könnte mit den Fans im Rücken aber trotzdem weit kommen. Das Überstehen der Vorrunde sollte das Minimalziel sein, sowohl der Schweiz als auch Nordmazedonien dürfte die DHB-Auswahl überlegen sein. Die traditionell starken Skandinavier um Titelverteidiger Schweden sind wie immer an dieser Stelle zu nennen. Aber auch Spanien und Frankreich dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf einen Titelgewinn machen.