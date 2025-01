Handball-WM 2025 - Deutschland - Schweiz: Die berechtige Angst vor dem möglichen Turnierkiller

Keine Frage: Ein Sieg im zweiten Gruppenspiel bei der Handball-WM 2025 am Freitag ( 20:30 live bei Joyn ) gegen die Schweiz ist auch ohne den angeschlagenen Juri Knorr Pflicht. Ein längerer Ausfall aber wäre ein empfindlicher Rückschlag gleich zu Beginn des Turniers gewesen.

Die deutschen Handballer treffen am Freitag ( 20:30 live bei Joyn ) im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Schweiz. Erkenntnisse vom Auftaktsieg zeigen, dass die Zwischenrunde kein Selbstläufer ist. Ein Dauerproblem muss dringend abgestellt werden.

Das Wichtigste in Kürze

Späth sprang gegen Polen ein, als Wolff nicht ganz so dominant ins Spiel fand. Späth riss das Team mit seiner Leidenschaft und seinen Emotionen mit. Und Wolff entnervte die Polen mit gehaltenen Siebenmetern, für die er zeitweise extra aufs Feld kam.

Da zeigte er, was es für Auswirkungen hat, wenn er aufdreht, wie wichtig er dann für die Statik des deutschen Spiels ist, für das große Ganze. Wie er mitreißen und antreiben kann. Extrem wichtig: Er kann den Druck und die Erwartungshaltung schultern, die auf ihm lasten. Bringt er seine Unbekümmertheit kombiniert mit seiner Klasse auf die Platte, ist schon viel gewonnen. Dann macht er die Nebenleute automatisch besser.

Mit zehn Treffern war er am Ende zwar der beste Torschütze, allerdings leistete er sich auch sieben Fehlwürfe, vor allem in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang gelangen ihm dann aber sieben Tore.

Wie wichtig Uscins für das deutsche Spiel ist, zeigte die erste Halbzeit, in der auch er gegen unangenehme Polen nur schwer ins Spiel fand. Auch ihm fehlte der Schuss Leichtigkeit, die der gesamten Mannschaft abging.

Wenn die eigenen leichten Tore nicht gelingen, es an Konzentration und Präzision in den offensiven Aktionen mangelt und zu wenig Tempo und stattdessen zu viel Hektik drin ist, wird es knifflig. Es kann gegen die stärkeren Teams böse schiefgehen, wenn es zu lange dauert, bis der DHB-Motor auf Touren kommt. Selbst wenn es dann wie geschmiert läuft.

Es ist beeindruckend, in welcher unschönen Regelmäßigkeit das deutsche Team es schafft, den gegnerischen Torhüter erst warm und dann zu einer Top-Leistung zu werfen.

Im zweiten Spiel gegen die Schweiz am Freitag müsse man sich an die letzten 15, 20 Minuten gegen Polen halten, "die uns die Leichtigkeit gegeben haben", so Uscins: "Wir müssen das positive Gefühl und das Selbstvertrauen mitnehmen. Wir dürfen uns nicht blenden lassen von den Fehlwürfen. Es war ein echt schwieriger Start ins Turnier, wir werden gegen die Schweiz unsere Lehren daraus ziehen."