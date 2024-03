DTM: "Mamba" 2024 doch im Einsatz!

Der Mercedes-AMG GT3 von Engel erhält dieses Jahr eine AMG-Sonderlackierung, die bereits im Februar beim 12-Stunden-Klassiker von Bathurst in ähnlicher Form zu sehen war.

Die "Mamba" bleibt trotz des Ausstiegs des Landgraf-Teams in der DTM: Denn bei der Enthüllung der Fahrzeugdesigns für die DTM-Saison 2024 hat das in Altendiez ansässige Winward-Team den Boliden von Lucas Auer im gelben Kultdesign präsentiert. Und das könnte bei DTM-Fans für Verwirrung sorgen.

Winward setzt auch in der GTWCE auf die "Mamba"

Als größter Sponsor ist auf Engels Boliden der Schmierstoff-Hersteller Ravenol zu sehen, der im Vorjahr bereits für das Design von David Schumachers Winward-Boliden verantwortlich zeichnete und technischer Partner von Mercedes-AMG ist.

Der Wohnmobil-Hersteller Knaus, der seit 2021 stets als Hauptsponsor auf einem DTM-Boliden von Winward auftrat, ist dieses Jahr nicht mehr an Bord.

Dafür freut sich Teamchef Christian Hohenadel, dass man Mann-Filter als Sponsor gewinnen konnte. "Das giftige Mamba-Design hat sich in kürzester Zeit in der Motorsport-Szene etabliert und zum wahren Publikumsliebling gemausert", weiß der Ex-Rennfahrer. "Die Verantwortlichen in Ludwigsburg sind echte Racer, die den Motorsport leben und lieben und ihn als ideale Plattform für ihre Marke nutzen."

Und das nicht nur in der DTM: Denn der Luftfilter-Hersteller sorgt auch beim Winward-Einsatz in der GT-World-Challenge Europe (GTWCE), in der das deutsch-texanische Team ebenfalls auf Auer und Engel setzt, während bei den Langstrecken-Rennen Daniel Morad hinzustößt, für das gelb-grüne Kultdesign.