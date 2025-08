Nicht nur die Fahrzeuge sind legendär, auch einige ihrer Piloten. Harald Grohs greift ins Lenkrad von einem seiner ehemaligen BMW M3, auch Stefan Mücke (Mercedes-Benz C-Klasse) sowie der erste DTM-Champion Volker Strycek nehmen an den Demonstrationsfahrten teil.

Letzterer steuert einen Opel Calibra V6 4x4 aus der Saison 1994. Mit einem Ford Sierra Cosworth von 1987 nimmt Sebastian Asch, Sohn von Roland Asch und früherer Meister des ADAC GT Masters, an den Demorunden teil.

Die Showrunden finden über das gesamte Wochenende hinweg zu mehreren Zeitpunkten statt. So kommen zumindest die Zuschauer am Nürburgring in den Genuss klassischer DTM-Boliden, nachdem eine DTM Classic als Rennserie in dieser Saison nicht zustande kam.