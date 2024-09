DTM am Sachsenring: Nächstes Ausrufezeichen! Kelvin van der Linde dominiert erstes Training

Anzeige

Der Titelkampf in der DTM biegt langsam auf die Zielgerade ein. Der Meisterschaftsführende Kelvin van der Linde setzt schon im 1. Freien Training am Sachsenring ein Ausrufezeichen.

Der Abt-Pilot unterstrich mit einer Zeit von 1:18:599 seine ausgezeichnete Form und geht nun auch als Favorit in den morgigen DTM-Samstag.

Knapp dahinter folgte Titelverteidiger Thomas Preining im Porsche von Manthey Racing (+0.135s), der dritte Rang ging an Mercedes-Pilot Lucas Auer (+0.263s).

Mirko Bortolotti, der aktuell nur sieben Punkte hinter dem Meisterschaftsführenden van der Linde liegt, kam nicht über Platz 12 hinaus (+0.571s).

Maro Engel, der nach starken Leistungen am Nürburgring Platz drei in der Meisterschaft belegt, lag hingegen nur 0.333s hinter dem Südafrikaner und befindet sich vor dem morgigen Qualifying und ersten Rennen am Sachsenring in einer guten Ausgangsposition.