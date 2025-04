DTM-Auftakt: Pressekonferenz zur Saison 2025 im Livestream

Die Auftakt-Pressekonferenz zur DTM-Saison 2025 im kostenlosen Livestream. Was sagen René Rast, Timo Glock & Co.?

Der Saisonstart der DTM-Saison 2025 rückt näher. Die ersten Rennen finden am 26. und 27. April in Oschersleben statt. ProSieben, ran.de und JOYN übertragen live. Das Fahrerfeld ist mit dem dreimaligen DTM-Champion René Rast, Titelverteidiger Mirko Bortolotti und Rückkehrer Timo Glock sehr prominent besetzt.

Am heutigen Mittwoch findet der Testtag in Oschersleben statt, wo in dreieinhalb Wochen die Saison beginnt. Die Teams und die Fahrer in den 24 Autos werden erstmals feststellen, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen.

Bei der Auftakt-Pressekonferenz sprechen die Beteiligten unter anderem über ihre ersten Eindrücke vom neuen Auto und über ihre Ziele. Im Live-Videostream lässt sich ab 13 Uhr die Pressekonferenz verfolgen.