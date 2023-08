DTM-Knalleffekt: Aus für Auftakt-Sieger Christian Engelhart bei Toksport WRT

Anzeige

Das Porsche-Team Toksport WRT und Christian Engelhart gehen nach Saisonhalbzeit in der DTM (alle Rennen live auf ProSieben und ran.de) getrennte Wege: Was dahinter steckt und ob der Crash eine Rolle spielte.

So gut hatte die DTM-Saison 2023 für Christian Engelhart und das Toksport-WRT-Team mit dem Sieg in Oschersleben am Sonntag begonnen, doch jetzt hat der 36-Jährige nach Halbzeit die Trennung vom Porsche-Rennstall bekanntgegeben. Die Rede ist von einer einvernehmlichen Entscheidung.

"Vielen Dank an das Team Toksport WRT für die sieben Rennstarts in der DTM", sagt Engelhart, der bei Porsche Vertragsfahrer-Status hat und das zweite Nürburgring-Rennen wegen des heftigen Crashes am Samstag nicht mehr bestreiten konnte.

"Ich nehme vor allem die positiven Erinnerungen an unseren gemeinsamen ersten DTM-Sieg in Oschersleben mit und möchte mich beim gesamten Team für die harte Arbeit bedanken", so der Starnberger.