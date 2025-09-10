DTM-Finale live: Rennwochenende am Hockenheim im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker

In der DTM wartet das achte und letzte Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Hockenheimring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 geht auf ihre Zielgerade. Das achte und letzte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem legendären Hockenheimring statt.

Vor dem Wochenende in Hockenheim grüßt Lucas Auer mit 171 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher lauern Jordan Pepper (164 Punkte) und Rene Rast (160 Punkte).

Aber auch Maro Engel (155 Punkte), Ayhancan Güven (154 Punkte), Jack Aitken und Marco Wittmann (jeweils 150 Punkte) sowie Thomas Preining (146 Punkte) und Jules Gounon (142 Punkte) haben noch rechnerische Chancen auf den Titel.

Damit bleibt es im Kampf um den DTM-Titel weiterhin extrem spannend.