DTM auch in der Saison 2026 bei ProSieben, Joyn und ran

Die DTM gibt weiter Vollgas auf ProSieben und Joyn. Der ADAC und ProSiebenSat.1 verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft.

Weiter auf der Pole Position: ProSieben und Joyn übertragen auch in Zukunft alle DTM-Rennen live und exklusiv. ProSiebenSat.1 und der ADAC haben eine entsprechende Vereinbarung für die nächsten Jahre getroffen.

Das Münchner Medienunternehmen und die populäre Automobilsportserie setzen damit ihre langjährige, erfolgreiche Partnerschaft fort. Mehr Motorsport und mehr DTM live auf Joyn: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer zeigt neben den Qualifyings und den freien Trainings künftig an allen Rennwochenenden exklusiv auch das Fan-TV live von der Strecke.

ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "ProSieben, Joyn und die DTM fahren gemeinsam in die Zukunft. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Motorsport-Fans in Deutschland und Europa. Unser 'ran racing'-Team bringt die Faszination DTM weiterhin zu den Menschen. Joyn zeigt so viel DTM wie noch nie. Auch die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany gibt es wieder live zu sehen. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit der DTM und dem ADAC."