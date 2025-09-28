In der DTM wird immer wieder über die Reifenhersteller diskutiert, und nun entscheidet der ADAC wer den Zuschlag für die nächste Saison erhält. Ein ehemaliger Champion bringt dabei einen ganz neuen Vorschlag ins Spiel. Dieser Tage entscheidet sich, ob die DTM kommende Saison einen neuen Reifenpartner erhält. Denn bis zum vergangenen Freitag mussten die Kandidaten im Zuge der Ausschreibung ihre finalen Angebote einreichen, ehe nun der ADAC entscheidet, ob man weiter auf Pirelli setzt oder ob Hankook, Yokohama, Goodyear oder Michelin den Zuschlag bekommen. Aber was wünschen sich eigentlich die Fahrer?

"Ich würde mir einen eigenen Reifen für die DTM wünschen - da hätten wir glaube ich noch Spielraum", wäre für Champion Mirko Bortolotti ein speziell für die Traditionsserie designter Pneu der richtige Weg. "Ich habe das Gefühl, dass der Reifen, den wir hier nutzen, ein reiner Endurance-Reifen ist und gar nicht für so eine Serie konzipiert ist." Bortolotti möchte den aktuellen Pirelli P-Zero DHG, der tatsächlich für Langstrecken-Formate entwickelt wurde, "nicht kritisieren", denn der Reifen "funktioniert einwandfrei", betont er.

Bortolotti: Gleiche Ausgangslage durch exklusiven Reifen? "Aber wenn wir uns immer wieder überlegen, was wir verbessern können oder ob wir ein bisschen mehr Action wollen, weshalb auch die zwei Pitstops eingeführt wurden, dann würde ich mir einen etwas anderen Reifen wünschen, damit die DTM ein bisschen exklusiver wird", sagt der Italiener. Und zwar einen Reifen, "der mehr für ein Sprintformat gemacht ist". Damit spielt Bortolotti darauf an, dass man mit einer weicheren Reifenmischung für die DTM, in der die Rennen nur eine Stunde lang dauern, für einen höheren Abbau sorgen könnte. Die DTM im Livestream auf Joyn Abgesehen davon würde ein spezieller DTM-Reifen, der nicht in anderen Serien zum Einsatz kommt, laut Bortolotti für eine fairere Ausgangslage sorgen. "Die Teams, die GT-World-Challenge fahren und diesen Reifen jede Woche fahren, haben nun mal einen Vorteil gegenüber Teams, die nur DTM machen", weiß Bortolotti aus eigener Erfahrung. Denn seine Abt-Truppe hat auch wegen der Testbeschränkung in der DTM viel weniger Fahrpraxis mit den Pirellis als das Lamborghini-Team von Gottfried Grasser, das in beiden europäischen SRO-Serien antritt.

Glock warnt vor mehr Testfahrten durch neuen Reifen Dort werden die Pirellis zwar geheizt, aber dennoch kann man durch den identischen Reifen auch Dinge für die DTM ableiten. Ein exklusiver DTM-Reifen würde diesen Teams "den Vorteil ein bisschen wegnehmen", wodurch alle "mit der gleichen Ausgangslage starten", erklärt Bortolotti. Rückkehr der Formel 1 an den Hockenheimring? Chef vermeidet Prognose Timo Glock sieht hingegen in einem neuen Reifen auch eine Gefahr, weil dadurch seiner Meinung nach die kostspieligen Testfahrten wieder an Bedeutung gewinnen. "Am Ende ist es so, dass es für die Teams eine große Herausforderung ist, wenn man mehr testen muss, um den Reifen zu verstehen - im Bereich des Erlaubten", spielt der Routinier auf die aktuelle Testbeschränkung an. Generell will er sich aber nicht festlegen, was ihm lieber wäre. "Ich kann es nicht beeinflussen, mir ist es also am Ende egal. Ich bin eigentlich happy mit dem Pirelli-Rad und nehme es wie es kommt."