Anzeige
Die DTM live auf ProSieben, bei Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App

DTM: Titel-Showdown am Hockenheimring - Acht Verfolger im Schatten von Spitzenreiter Lucas Auer

  • Veröffentlicht: 30.09.2025
  • 13:46 Uhr
  • SID

Die DTM steuert auf ein spektakuläres Finalwochenende zu. Vor den beiden entscheidenden Meisterschaftsläufen auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg haben noch neun Fahrer von fünf Marken Chancen auf den Titel 2025.

In der über 40-jährigen Geschichte der DTM gab es ein solches Szenario noch nie.

Spitzenreiter Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) und seinen französischen Markenkollegen Jules Gounon auf Platz neun trennen nur 29 Punkte. Bei noch 56 zu vergebenen Zählern ist der Titel daher sogar für den Franzosen in Reichweite.

Anzeige
Anzeige
DTM_Start

Die DTM LIVE auf Joyn!

Alle Rennen gibt's live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Spitzenreiter Auer überzeugt bisher mit hoher Konstanz und Nervenstärke. Als einziger Fahrer punktete der Österreicher in jedem Rennen. Am vergangenen Rennwochenende auf dem Red Bull Ring stand der Tiroler zum ersten Mal bei seinem Heimspiel auf dem Podium und ist mit seiner mentalen Stärke heißer Meisterschaftsanwärter.

"Es ist kein Geheimnis, dass mir der Titel unglaublich viel bedeuten würde. Ich fahre seit 2015 in der DTM, die Serie ist meine sportliche Heimat", sagt Auer.

Der Tabellenzweite Jordan Pepper liegt mit sieben Punkten Rückstand allerdings voll in Schlagdistanz. Der Südafrikaner blieb in seiner ersten vollen DTM-Saison auch nach Rückschlägen immer in der Spitzengruppe und will beim Finale einen Überraschungscoup landen: "Auf der Strecke bin ich ein echter Kämpfer und immer bereit, für meine Ziele noch ein bisschen mehr zu geben. Ich weiß, was ich zu tun habe und werde mir auch beim Finale selbst treu bleiben", kündigt Pepper an.

Der Gesamtdritte René Rast weiß als dreimaliger Champion, wie man in der DTM Titel holt. Der 38-Jährige lag nach einer starken Aufholjagd in der zweiten Saisonhälfte schon einmal in Führung und gewann bereits fünfmal in Hockenheim. Baut der BMW-Pilot diese Bilanz aus, könnte ihm das Kunststück gelingen, mit zwei verschiedenen Marken DTM-Meister zu werden.

Maro Engel nimmt den Kampf um die DTM-Krone dank kluger Strategie und schnellen Boxenstopps von Position vier aus in Angriff. Der Routinier hat seinen ersten Saisonsieg im Visier, um den Rückstand von 16 Punkten aufzuholen.

Nur knapp hinter Engel liegt Ayhancan Güven, der in seinem Porsche 911 GT3 R bereits vier Siege auf seinem Konto hat. Ferrari-Fahrer Jack Aitken und Marco Wittmann im BMW M4 GT3 Evo folgen auf den Plätzen sechs und sieben. Porsche-Werkspilot Thomas Preining, Champion von 2023, und Gounon runden die Gruppe der neun Titelaspiranten ab.

Anzeige

DTM-Finale 2025 am Hockenheimring: Enges Rennen auch bei Rookies, Teams und Herstellern

Vor dem finalen Wochenende der DTM 2025 führt Manthey EMA die Teamwertung mit 316 Zählern vor Schubert Motorsport (300 Punkte) an. Mit dem Mercedes-AMG Team Winward Racing (290 Punkte) und Emil Frey Racing (282 Punkte) liegen zwei weitere Rennställe aussichtsreich im Titelrennen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DTM Highlights: Chaos am Red Bull Ring - Titelfavoriten patzen

Das gilt auch für die Hersteller, bei denen Mercedes-AMG als Spitzenreiter zum Hockenheimring kommt. Mit einem Rückstand von 41 Zählern folgt Porsche auf Position zwei, aber auch BMW und Ferrari können als Dritter und Vierter noch die Herstellerwertung gewinnen. In beiden Klassen gibt es noch maximal 90 Punkte zu holen.

Bester Rookie ist vor dem Finale Ben Dörr vom McLaren-Team Dörr Motorsport. In der "Rookie of the Year"-Wertung haben auch Porsche-Youngster Morris Schuring, Gilles Magnus im Aston Martin und Tom Kalender noch Chancen auf den Titel.

Mehr News und Videos aus der DTM
DTM Sachsenring
News

DTM-Finale live: Rennwochenende am Hockenheim im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Ticker

  • 30.09.2025
  • 12:36 Uhr
SPIELBERG, OESTERREICH - 13. September: Lucas Auer aus Oesterreich und Landgraf Motorsport waehrend eines Interviews mit Pro 7 waehrend des DTM Rennens 1 am RED BULL RING am 13. September 2025 in S...
News

DTM auch in der Saison 2026 bei ProSieben und Joyn

  • 30.09.2025
  • 11:00 Uhr
Abt-Nachteil? Bortolotti könnte mit einem Reifenwechsel in der DTM durchaus leben
News

Neuer Reifenhersteller? Bortolotti wünscht sich eigenen DTM-Reifen

  • 28.09.2025
  • 11:48 Uhr
Jordan Peppers Hockenheim-Test am Donnerstag wurde von Regen überschattet
News

"Wir lassen nichts unversucht": Wetter überschattet DTM-Tests vor Titelfinale

  • 27.09.2025
  • 08:27 Uhr
Schwerer Dämpfer: Bei den vergangenen drei Rennen holte Aitken nur einen Punkt
News

Ohne Crashes wäre Aitken schon fast DTM-Meister

  • 26.09.2025
  • 12:19 Uhr
Land-Sternstunde: Mit Ricardo Feller gelang in Spielberg der erste DTM-Sieg
News

"Leute, die nicht da sein dürfen": Wieso sich Land trotz DTM-Sieg von Audi trennt

  • 25.09.2025
  • 11:48 Uhr
Rene Rast setzt bei seiner Jagd nach dem vierten Titel auf unkonventionelle Methoden
News

Schnurrhaar von Kater "Alfons" an Bord: Gelingt nach 24h-Sieg auch Rasts Titel?

  • 24.09.2025
  • 11:47 Uhr
Landgraf-Bestzeit in Hockenheim, allerdings nicht durch DTM-Leader Auer
News

DTM-Test in Hockenheim: AMG-Bestzeit, Wetterkapriolen und lange Crash-Pause

  • 22.09.2025
  • 20:23 Uhr
Routineabnahme in der Dekra-Box: Wird beim DTM-Finale mehr Aufwand betrieben?
News

Alles sauber in Spielberg: Doch bei Finale könnten Kontrollen Titelkampf kippen

  • 20.09.2025
  • 11:49 Uhr
Lucas Auer wird trotz erschöpftem Testkontingent in Hockenheim testen
News

esttage verbraucht! Darum darf Auer dennoch für Finale testen

  • 19.09.2025
  • 17:40 Uhr