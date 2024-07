DTM: Grasser-Fahrer Christian Engelhart fällt aus - Ersatz steht fest

Durch Engelharts Pech bietet sich für Perera die unerwartete Gelegenheit zum DTM-Comeback: Denn der 40-jährige Franzose holte im Vorjahr für SSR Performance in Oschersleben den ersten Lamborghini-Sieg in der DTM, wurde aber nach einer enttäuschenden Saison durch Nicki Thiim ersetzt.

"Wenn er wieder so fährt wie in Spa, sind wir zufrieden"

"Franck war frei und war für uns schon in Spa im Einsatz", blickt Grasser auf die starke Leistung des Lamborghini-Werksfahrers beim 24-Stunden-Rennen in den Ardennen am vergangenen Wochenende zurück.

"Mit ihm verbindet uns eine langjährige Partnerschaft und Freundschaft. Er ist über uns 2017 zu Lamborghini gekommen und hat mit uns in Daytona gewonnen. Es lag auf der Hand, dass wir ihn nehmen."

Was er Perera, der auch im ADAC GT Masters bereits für das Grasser-Team fuhr, zutraut? "Wenn er so fährt wie in Spa, dann sind wir zufrieden", grinst Grasser. "Außerdem mag er Stadtkurse und war am Norisring schon immer gut."