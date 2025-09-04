Wechselt die DTM 2026 den Reifenpartner? Das ist aktuell ein heißes Thema, denn laut Informationen von "Motorsport-Total.com" läuft der aktuelle Pirelli-Vertrag mit Saisonende aus und es gibt derzeit eine Ausschreibung für einen neuen Vertrag als Alleinausrüster der Traditionsserie. Und die Zeit drängt, denn der neue - oder theoretisch alte - Reifenpartner soll bereits, wie man hört, rund um das Saisonfinale in Hockenheim präsentiert werden, also in rund einem Monat.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Aber wer könnte den Zuschlag erhalten? Das Interesse scheint groß zu sein, denn als Kandidaten gelten alle großen Hersteller von GT3-Reifen, darunter der aktuelle Reifenpartner Pirelli, aber auch Hankook, Michelin, Goodyear und Yokohama. Der Verbleib Pirellis ist offenbar alles andere als in Stein gemeißelt, obwohl der ADAC bereits seit 2015 - also vor der DTM-Übernahme Ende 2022 - im ADAC GT Masters mit den Italienern arbeitet. Und mit der SRO Motorsports Group einen Dienstleister für die Balance of Performance (BoP) beauftragt, der aktuell nur Serien mit Pirelli-Reifen betreut. Doch auch andere Interessenten hätten ihre Vorzüge: Mit Hankook verbindet die DTM eine große Historie, da die Südkoreaner die Serie von 2011 bis 2020 in der Hersteller-Ära mit Reifen belieferten und damit auch den europäischen Markt eroberten. Auch wenn die Ehe Ende 2020 nicht im Guten geschieden wurde. Es kam sogar zu einem Rechtsstreit des Reifenherstellers mit der damals von Gerhard Berger geführten DTM-Betreibergesellschaft ITR, die Hankook angeblich vertraglich bis 2023 zugesichert hatte, dass drei Autohersteller am Start sind. Das war 2020 durch das Aus für Aston-Martin-Lizenznehmer R-Motorsport nicht mehr der Fall, ehe ab 2021 in der GT3-Ära unklar war, ob man überhaupt von Herstellern, Privatteams oder einer Mischform sprechen konnte. Diese Altlasten spielen aber heute wegen der DTM-Übernahme durch den ADAC vor drei Jahren keine Rolle mehr.

Anzeige

DTM: Hankook entwickelt wohl neuen Reifen Abgesehen davon entwickelt Hankook, wie "Motorsport-Total.com" aus sicherer Quelle erfahren hat, gerade einen neuen GT3-Reifen. Aus diesem Grund hat der Hersteller vor rund zwei Wochen zwei Tage lang mit einem Porsche-Boliden und einem sehr erfahrenen GT3-Profi im Cockpit in Oschersleben getestet. Nur wo soll der Reifen eingesetzt werden?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

DTM: Blackout! Preining räumt Aitken ab

Hankook könnte im Rundstreckenbereich eine neue Plattform gut gebrauchen, denn in der Formel E ist Ende der bevorstehenden Saison nach vier Jahren Schluss, weil die Serie zu Bridgestone wechselt. Und auch die mit GT3-Autos ausgetragene 24h-Series setzt seit diesem Jahr nicht mehr auf Hankook-Reifen, sondern auf Michelin. Dadurch bleiben Hankook im GT-Bereich der Lamborghini-Supertrofeo-Markenpokal, Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife und die Supercar-Challenge in den Benelux-Ländern, was nicht mit der DTM zu vergleichen ist. Der Vertrag mit der Rallye-WM läuft bis Ende 2027.

DTM: Könnte Hankook einen Reifen speziell für die DTM designen? Aber auch für den ADAC wäre ein Hankook-Comeback in der DTM eine spannende Alternative: Da der Reifenhersteller gerade an einem neuen Reifen arbeitet und derzeit im GT3-Bereich nicht sehr präsent ist, könnte man das Produkt wie in Class-1-Zeiten speziell an das Sprintformat in der DTM anpassen und für mehr Abbau sorgen, was möglicherweise mehr Spannung in den Rennen und mehr Strategievarianten bietet. Zudem war Hankook in Class-1-Zeiten der zahlungskräftigste Seriensponsor - aus gut informierten Kreisen hört man von einer jährlichen Summe von etwas weniger als zehn Millionen Euro plus kostenlose Reifen. Daran ist zwar nach dem Ende der DTM als Herstellerserie nicht mehr zu denken, Branchenkenner glauben aber trotzdem, dass ein Hankook-Deal mehr Geld in die DTM-Kasse spülen würde als andere potenzielle Partner wie Michelin oder Pirelli. Beide sind im GT3-Bereich sehr präsent - und auch Goodyear ist aktuell sogar als Alleinausrüster der LMGT3-Klasse der WEC beim Langstrecken-Highlight in Le Mans aktiv.

Anzeige

DTM: Ist ein Wechsel von Hankook überhaupt möglich? Aber wäre ein Wechsel trotz der Partnerschaft mit BoP-Dienstleister SRO, der stets mit Pirelli zusammenarbeitet, überhaupt möglich?

Anzeige

DTM 2025: Alle Champions seit 1984 - Rekordsieger Schneider, Bortolotti der Gejagte 1 / 40 © Imago Alle DTM-Meister seit 1984

Die DTM ist mittlerweile über 40 Jahre alt und startet in Oschersleben (25. bis 27. April live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App) in die Saison 2025. ran stellt alle Champions vor. © Ferdi Hartung 1984: Volker Strycek (zweiter von links)

Der Deutsche gewann die DTM (damals Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft) 1984 in seinem BMW 635 CSi © Pressefoto Baumann 1985: Per Stureson

Der Schwede gewann die DTM 1985 in seinem Volvo 240 Turbo © Pressefoto Baumann 1986: Kurt Thiim

Der Däne gewann die DTM 1986 in seinem Rover Vitesse © Geisler 1987: Eric van de Poele

Der Belgier gewann die DTM 1987 in seinem BMW M3 © HochZwei 1988: Klaus Ludwig (rechts)

Der Deutsche gewann die DTM 1988 in seinem Ford Sierra Cosworth © HJS 1989: Roberto Ravaglia

Der Italiener gewann die DTM 1989 in seinem BMW M3 © Rolf Hayo 1990: Hans-Joachim Stuck (links)

Der Deutsche gewann die DTM 1990 in seinem Audi V8 quattro © WEREK 1991: Frank Biela

Der Deutsche gewann die DTM 1991 in seinem Audi V8 quattro © Pressefoto Baumann 1992: Klaus Ludwig

Der Deutsche gewann die DTM 1992 in seinem Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 © HochZwei 1993: Nicola Larini

Der Italiener gewann die DTM 1993 in seinem Alfa Romeo 155 V6 TI © HochZwei 1994: Klaus Ludwig (rechts)

Der Deutsche gewann die DTM 1994 in seiner AMG-Mercedes C-Klasse © Camera 4 1995: Bernd Schneider (links)

Der Deutsche gewann die DTM 1995 in seiner AMG-Mercedes C-Klasse © Camera 4 1995: Bernd Schneider (links)

Der Deutsche gewann die DTM (damals International Touring Car Championship) 1995 in seiner AMG-Mercedes C-Klasse © HochZwei 1996: Manuel Reuter (rechts)

Der Deutsche gewann die DTM (damals International Touring Car Championship) 1996 in seinem Opel Calibra V6 © Pressefoto Baumann 2000: Bernd Schneider

Der Deutsche gewann die DTM 2000 in seinem Mercedes-Benz CLK © HochZwei/Ronco 2001: Bernd Schneider (Mitte)

Der Deutsche gewann die DTM 2001 in seinem Mercedes-Benz CLK-DTM © Bongarts 2002: Laurent Aiello (links)

Der Franzose gewann die DTM 2002 in seinem Abt-Audi TT-R © Pressefoto Baumann 2003: Bernd Schneider

Der Deutsche gewann die DTM 2003 in seinem AMG-Mercedes CLK © HochZwei 2004: Mattias Ekström

Der Schwede gewann die DTM 2004 in seinem Audi A4 DTM © Motorsport Images 2005: Gary Paffett

Der Brite gewann die DTM 2005 in seiner AMG-Mercedes C-Klasse © Pakusch 2006: Bernd Schneider

Der Deutsche gewann die DTM 2006 in seiner AMG-Mercedes C-Klasse © 2007 Getty Images 2007: Mattias Ekström

Der Schwede gewann die DTM 2007 in seinem Audi A4 DTM © Jan Huebner 2008: Timo Scheider

Der Deutsche gewann die DTM 2008 in seinem Audi A4 DTM © 2009 Getty Images 2009: Timo Scheider

Der Deutsche gewann die DTM 2009 in seinem Audi A4 DTM © HochZwei 2010: Paul di Resta

Der Brite gewann die DTM 2010 in seiner AMG-Mercedes C-Klasse © imago sportfotodienst 2011: Martin Tomczyk

Damals wurden in der DTM noch ältere Modelle sprich Vorjahreswagen eingesetzt. Wer in diesen Boliden saß, fuhr eigentlich nicht vorne mit. Eigentlich war Martin Tomczyk deshalb chancenlos. Doch der Deutsche wurde 2011 als bislang einziger Fahrer in der DTM-Geschichte in einem Vorjahresmodell Meister! Und das sehr deutlich mit 20 Punkten Vorsprung vor Mattias Ekström. © imago sportfotodienst 2012: Bruno Spengler

In der 2012er Saison mischte neben Audi und Mercedes auch BMW wieder mit. Und die Münchner feierten ein Mega-Comeback: Sie holten Bruno Spengler von Mercedes und der Kanadier gewann auf Anhieb den Titel. In einem echten Thriller beim Finale in Hockenheim verwies er den Mercedes-Rivalen Gary Paffett auf Platz zwei. © imago sportfotodienst 2013: Mike Rockenfeller

Es war vor allem die Konstanz, die Mike Rockenfeller seinen ersten Titel bescherte. Der Audi-Fahrer holte nur zwei Saisonsiege, fuhr dafür aber mit Ausnahme des Finales in Hockenheim immer in die Punkte. © imago/Pakusch 2014: Marco Wittmann

Marco Wittmann fuhr in seinem zweiten DTM-Jahr ganz oben aufs Podest. Es war ein dominantes Jahr, Wittmann holte vier Siege, hatte am Ende 50 Punkte Vorsprung auf den Zweiten Mattias Ekström und sogar mehr als 100 auf den zweitbesten BMW-Fahrer Martin Tomczyk. © imago/Pakusch 2015: Pascal Wehrlein

Pascal Wehrlein krönte sich zum jüngsten Champion der Geschichte! Er war 20 Jahre und 364 Tage alt, als er die Meisterschaft 2015 gewann. Am Ende ließ er ein Audi-Trio hinter sich und schaffte wenige Monate später den Aufstieg in die Formel 1. 2018 kehrt er aus der Königsklasse zurück in die DTM. © imago/DeFodi 2016: Marco Wittmann

2016 hieß der Champion erneut Marco Wittmann. Es war ein heißer Titelkampf, am Ende hatte Wittmann vier Punkte Vorsprung auf Audi-Mann Edoardo Mortara. Allerdings hatte der Titel einen kleinen Beigeschmack: Hersteller BMW wurden vor der Saison Zugeständnisse am Auto gemacht, um den Rückstand auf Audi und Mercedes auszugleichen. © imago/Pakusch 2017: Rene Rast

Im zarten Alter von 30 Jahren ging sein Traum von der DTM endlich in Erfüllung. Mehr noch: Als Rookie holte Rene Rast sensationell den Titel, kochte alte Hasen und Ex-Meister wie Mattias Ekström, Marco Wittmann oder Mike Rockenfeller ab. Der Deutsche setzte sich in einem Herzschlagfinale gegen drei Audi-Kollegen durch. © imago images / DeFodi 2018: Gary Paffett

Was für ein Abschied: Mercedes stieg nach 30 Jahren (vorerst) aus der DTM aus, und die Stuttgarter verabschiedeten sich standesgemäß mit allen drei Titeln, also dem Triumph in der Hersteller-, Team- und Fahrerwertung. Dort gewann "Oldie" Gary Paffett zum zweiten Mal nach 2005 die Meisterschaft. © imago images/Pakusch 2019: Rene Rast

Es war das Jahr des Rene Rast, der bereits vorzeitig auf dem Nürburgring Meister wurde und neben seinen sieben Saisonsiegen mehrere DTM-Rekorde aufstellte. Der Audi-Pilot gewann seinen zweiten Fahrertitel mit 72 Punkten Vorsprung - dem größten der DTM-Geschichte. Er sammelte 35 Punkte allein im Qualifying, startete 13 Mal aus der ersten Startreihe und siebenmal von der Pole Position. © imago images/Pakusch 2020: Rene Rast

Und wieder Rene Rast: 2020 war es aber alles andere als ein Selbstläufer. Denn lange gab Audi-Rivale Nico Müller den Ton an. Die Wende erfolgte dann allerdings im Oktober in Zolder. 47 Punkte Rückstand hatte Rast vor der Doppel-Veranstaltung in Belgien - den letzten beiden Rennen vor dem Finale in Hockenheim - und mit vier Siegen in vier Rennen drehte er den Spieß um. © imago images/Pakusch 2021: Maximilian Götz

2021 sprach am Norisring fast jeder über einen Zweikampf um den Titel: Liam Lawson gegen Sheldon van der Linde. Maximilian Götz wurden Außenseiterchancen zugeschrieben. Doch mit etwas Rennglück - und weil sich die beiden an der Spitze gegenseitig das Leben schwer machten - gelang dem HRT-Piloten die Sensation: Götz gewann doppelt in Nürnberg und setzte sich die Meisterkrone auf. © IMAGO/HochZwei 2022: Sheldon van der Linde

2022 wurde mit Sheldon van der Linde erstmals ein Südafrikaner DTM-Champion. Der Schubert-Pilot war der einzige Fahrer, der drei Saisonrennen gewann. © foto2press 2023: Thomas Preining

Der Österreicher gewann die DTM 2023 in seinem Porsche 911 Gt3 R. Der 25-Jährige war damit der erste Österreicher überhaupt, der sich zum Champion krönte. Auch für Porsche und sein Team Manthey war es der erste Titel. © IMAGO/foto2press 2024: Mirko Bortolotti

Nachdem er 2023 noch knapp am Titel vorbeigeschrammt war, krönte der Italiener seine erfolgreiche Zeit in der DTM mit dem Titel. Der Fahrer vom Team SSR Performance zeichnete sich vor allem durch Konstanz aus - so sammelte er jede Menge Podiumsplätze, aber nur einen Rennsieg. Gelingt ihm 2025 die Titelverteidigung?