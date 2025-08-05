Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM heute live: Rennwochenende am Nürburgring im Free-TV, im Joyn-Livestream und Liveticker

  • Aktualisiert: 09.08.2025
  • 09:52 Uhr
  • ran.de

In der DTM wartet das fünfte Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Nürburgring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das fünfte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf Teilen des legendären Nürburgrings statt.

Auf etwas mehr als 3,6 Kilometern kämpfen die Fahrer um insgesamt zwei Rennsiege. Und das Wochenende in Nürburg verspricht erneut Spannung pur!

Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Nürburgring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das DTM-Rennwochenende am Nürburgring gibt's im Livestream auf Joyn.

Mit Maro Engel und Jack Aitken (101), Jordan Pepper und Thomas Preining (102) und Lucas Auer (109) weisen gleich fünf Fahrer über 100 Zähler auf.

Auch 2025 ist die DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de sowie bei Joyn zu sehen.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Nürburgring kompakt zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Alle News zur DTM

  • DTM - Preining hat mit dem Nürburgring noch eine Rechnung offen: "Extrem motiviert"

  • DTM 2025: Die Fahrer und Teams

DTM live: Zeitplan zum Rennwochenende am Nürburgring

DTM live im Free-TV: Läuft das Nürburgring-Rennen im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Nürburgring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im nur Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Nürburgring live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Nürburgring-Rennen live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

