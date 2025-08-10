Die DTM live auf ProSieben, bei Joyn und im Stream auf ran.de und in der ran-App
DTM 2025 am Nürburgring: Ben Dörr holt Sensations-Pole im Glock-Auto!
Was für eine Überraschung beim Samstags-Qualifying auf dem Nürburgring: Ben Dörr sichert sich in 1:25.620 seine erste DTM-Pole - und das nach dem Wechsels ins von Teamkollege Timo Glock ungeliebte McLaren-Fahrzeug!
Glock kam hingegen mit 0,725 Sekunden Rückstand im neueren McLaren 720S GT3 Evo nur auf den 19. Platz.
Auf Platz zwei landete Lucas Auer, der die DTM-Führung am Samstag an Jack Aitken abgeben musste. Ihm fehlte exakt eine Zehntelsekunde auf die Pole.
Auf Platz drei die nächste Sensation: Comtoyou-Pilot Gilles Magnus stellt seinen Aston Martin mit 0,131 Sekunden Rückstand in die zweite Startreihe.
Vierter wurde Grasser-Lamborghini-Pilot Jordan Pepper (+0,192), der aber wegen seiner Gridstrafe nach der dritten Verwarnung am Samstag um fünf Startplätze zurückmuss.
Dadurch rückt Winward-Mercedes-Pilot Jules Gounon (+0,244) auf den vierten Platz vor. Auf Platz fünf steht mit Arjun Maini (+0,271) der beste Ford-Mustang-Pilot von HRT. Sechster ist Schubert-BMW-Pilot Rene Rast (+0,305).
Katastrophal lief das Qualifying erneut für DTM-Meister Mirko Bortolotti. Nach dem Motorwechsel kam der Abt-Lamborghini-Pilot mit 0,951 Sekuznden Rückstand nur auf den 21. Platz.