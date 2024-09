DTM in Spielberg: Mercedes und Lamborghini dominieren, riesiger Rückschlag für Kelvin van der Linde

Erstes DTM-Qualifying in Spielberg beim vorletzten Saison-Wochenende in Spielberg - und wie schon im Freitag-Training fuhr ein Mercedes-AMG-Pilot die Bestzeit: HRT-Fahrer Arjun Maini sichert sich am Samstag bei niedrigen zehn Grad auf abtrocknender Strecke in 1:30.128 seine erste DTM-Pole.