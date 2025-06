Das dritte Rennwochenende der DTM-Saison 2025 steht an. So seht ihr die Sessions im niederländischen Zandvoort heute live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Nach den Rennwochenenden in Oschersleben und in der Lausitz macht die DTM jetzt Halt in den Niederlanden.

Die aus der Formel 1 bekannte Strecke in Zandvoort verspricht packende Zweikämpfe und Hochspannung auf dem Asphalt zwischen den Dünen, unweit vom Strand.

Die Steilkurve vor Start/Ziel und die engen Kurven im ersten Sektor mit mehr Schrägen als Ebenen versprechen jedes Mal ein Motorsport-Fest.