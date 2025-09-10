DTM live: Rennwochenende am Red Bull Ring im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

In der DTM wartet das siebte Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Red Bull Ring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das siebte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg statt.

Vor dem Wochenende in Spielberg grüßt Lucas Auer mit 151 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher lauern Jack Aitken (149 Punkte) und Ayhancan Güven sowie Jordan Pepper (jeweils 145 Punkte).

Damit bleibt es im Kampf um den DTM-Titel weiterhin extrem spannend, bevor es ab dem 3. Oktober zum abschließenden Rennwochenende der Saison in Hockenheim kommt.