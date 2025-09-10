DTM live: Rennwochenende am Red Bull Ring im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM live: Rennwochenende am Red Bull Ring im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 20:11 Uhr
  • ran.de

In der DTM wartet das siebte Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Red Bull Ring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das siebte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg statt.

Vor dem Wochenende in Spielberg grüßt Lucas Auer mit 151 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher lauern Jack Aitken (149 Punkte) und Ayhancan Güven sowie Jordan Pepper (jeweils 145 Punkte).

Damit bleibt es im Kampf um den DTM-Titel weiterhin extrem spannend, bevor es ab dem 3. Oktober zum abschließenden Rennwochenende der Saison in Hockenheim kommt.

Anzeige
Anzeige
Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Red Bull Ring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das DTM-Rennwochenende am Sachsenring gibt's im Livestream auf Joyn.

Anzeige

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Red Bull Ring kompakt zusammen

Anzeige

DTM live: Zeitplan zum Rennwochenende am Red Bull Ring

  • Fr., 12.9., 11:05 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Fr., 12.9., 15:55 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sa., 13.9., 9:10 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sa., 13.9., 13:30 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 14.9., 9:15 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 14.9., 13:30 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DTM live im Free-TV: Laufen die Rennen am Red Bull Ring im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Red Bull Ring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Red Bull Ring live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Anzeige

Rennen am Red Bull Ring live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

News und Videos zur DTM
DTM-SEO-Bild
News

DTM 2025 live: Kalender, Termine, Fahrer, Übertragung im Free-TV auf ProSieben und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 11.09.2025
  • 20:18 Uhr
Timo Glock erlebte auch auf dem Sachsenring ein Seuchen-Wochenende
News

DTM: Test bestätigt Verdacht: Glock zuletzt wegen Reifensatz chancenlos?

  • 11.09.2025
  • 12:32 Uhr
Titel-Showdown in der DTM: Wer wird Nachfolger von Meister Mirko Bortolotti?
News

"Sachen gesehen, die wild waren": Auf wen Bortolotti im DTM-Titelkrimi tippt

  • 10.09.2025
  • 13:43 Uhr
Einschlag links vorne: Rene Rasts verunfallter BMW beim Transport
News

"Keinerlei Zusammenhang": BMW nennt Ursache für Rasts Crash bei DTM-Test

  • 09.09.2025
  • 10:58 Uhr
Bild aus Class-1-Ära: Könnte Hankook maßgeschneiderte DTM-Reifen liefern?
News

Ausschreibung: Bekommt die DTM einen neuen Reifenpartner?

  • 09.09.2025
  • 09:11 Uhr
Ben Doerr (Deutschland, Doerr Motorsport, McLaren 720S GT3 Evo, 25), Lucas Auer (Oesterreich, Team Landgraf, Mercedes-AMG GT3, 22), Jules Gounon (Andorra, Winward Racing, Mann Filter Mamba, Mercede...
News

DTM live: Rennwochenende am Red Bull Ring im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker

  • 09.09.2025
  • 08:45 Uhr
Lamborghini-Sportchef Maurizio Leschiutta erklärt, wieso Abt dieses Jahr Mühe hat
News

Lamborghini-Sportchef über Abt-Schwäche: "Ist keine Frage des Autos"

  • 08.09.2025
  • 14:24 Uhr
Auffälliges Design: Mirko Bortolotti sitzt in Spielberg im Oregon-Lamborghini
News

"Waren wie Mentoren für ihn": Wieso fährt Bortolotti in Spielberg GT-Open?

  • 06.09.2025
  • 15:05 Uhr
Glück im Unglück: Bortolotti profitierte beim Highspeed-Abflug vom großen Kiesbett
News

Bremsscheibe explodiert, Aus für Chefmechaniker: Was läuft da bei Abt?

  • 05.09.2025
  • 14:38 Uhr
Droht auch in der DTM beim Lamborghini mehr Bodenabstand an der Vorderachse?
News

Grasser-Schock durch Bodenabstand: "Dann war's das mit der Meisterschaft"

  • 03.09.2025
  • 16:21 Uhr