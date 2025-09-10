DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de
DTM live: Rennwochenende am Red Bull Ring im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker
- Veröffentlicht: 10.09.2025
- 11:00 Uhr
- ran.de
In der DTM wartet das siebte Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Red Bull Ring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.
Die DTM-Saison 2025 ist in vollem Gange. Das siebte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg statt.
Vor dem Wochenende in Spielberg grüßt Lucas Auer mit 151 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher lauern Jack Aitken (149 Punkte) und Ayhancan Güven sowie Jordan Pepper (jeweils 145 Punkte).
Damit bleibt es im Kampf um den DTM-Titel weiterhin extrem spannend, bevor es ab dem 3. Oktober zum abschließenden Rennwochenende der Saison in Hockenheim kommt.
ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Red Bull Ring kompakt zusammen
DTM live: Zeitplan zum Rennwochenende am Red Bull Ring
- Fr., 12.9., 11:05 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
- Fr., 12.9., 15:55 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
- Sa., 13.9., 9:10 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
- Sa., 13.9., 13:30 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App
- So., 14.9., 9:15 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
- So., 14.9., 13:30 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App
DTM live im Free-TV: Laufen die Rennen am Red Bull Ring im Free-TV?
Ja. Die beiden Rennen am Red Bull Ring werden von ProSieben übertragen.
Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.
DTM am Red Bull Ring live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?
Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.
Rennen am Red Bull Ring live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?
Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store), dort gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.