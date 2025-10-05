DTM-Qualifying: Sensations-Pole am Hockenheimring - Meisterschaftskandidaten lassen federn

Völlig überraschend sicherte sich Comtoyou-Aston-Martin-Pilot Gilles Magnus in 1:36.259 seine erste DTM -Pole. Zweiter wurde Manthey-Porsche-Pilot Ayhancan Güven, der mit seinen zwei Punkten nur noch sechs Punkte Rückstand in der Gesamtwertung hat.

Das letzte Qualifying der DTM-Saison 2025 in Hockenheim, wo am Nachmittag im Achtkampf die Titelentscheidung fällt, sorgt bei trockenen Bedingungen für eine spannende Ausgangslage.

Dritter ist Emil-Frey-Ferrari-Pilot Ben Green, der aber schon 0,475 Sekunden Rückstand hatte und sich gegen seinen Teamkollegen Jack Aitken (+0,479) durchsetzte. Der Brite hat in der Meisterschaft auf Platz acht 13 Punkte Rückstand. Fünfter ist Schubert-BMW-Pilot Rene Rast, dem 0,485 Sekunden Rückstand fehlten.

Da er in der Meisterschaft mit sechs Punkten Rückstand in Lauerstellung liegt, hat er sich in eine gute Ausgangslage gebracht. Grasser-Lamborghini-Titelkandidat Jordan Pepper (+0,592), der in der Meisterschaft mit elf Punkten Rückstand Sechster ist, landete auf Platz acht.

Erst dann folgt DTM-Leader Lucas Auer, dem aber eine Rundenzeit wegen Tracklimits gestrichen wurde und der mit 0,602 Sekunden Rückstand immerhin Platz neun rettete. "Grello"-Porsche-Pilot Thomas Preining, der sich mit seinem Sieg am Samstag auf drei Punkte an Auer herangeschoben hatte, erlebte ebenfalls kein perfektes Qualifying.

Auers österreichischer Landsmann kam mit 0,674 Sekunden Rückstand auf den elften Platz. Die Titelkandidat mit dem schlechtesten Qualifying waren aber Winward-Mercedes-Pilot Maro Engel und Schubert-BMW-Fahrwer Marco Wittmann. Engel landete mit 0,779 Sekunden Rückstand auf Platz 15, Wittmann hatte auf Platz 17 0,807 Sekunden Rückstand.