DTM: "Geht nicht so sehr um Siege" - Was ist 2024 die beste Strategie zum Titel?

"Dieses Jahr wird es darum gehen: Wer hat bei allen Rennen gepunktet? Und nicht so sehr um die Siege", vermutet Gottfried Grasser vom gleichnamigen Lamborghini-Team, das mit dem zwölftplatzierten Luca Engstler und 35 Punkten Rückstand auch noch halbwegs in Schlagdistanz zur Spitze liegt.

Die Zeiten sind also vorbei, als Boliden in aussichtslosen Positionen vorzeitig in die Box geschoben wurden, um einen Reifensatz zu sparen.

Wie Grasser seine Einschätzung begründet? "Jeder nimmt dieses Jahr fast immer Punkte mit. Selbst am letzten Platz bist du beinahe in den Punkten", sagt er. "Selbst wenn ein Auto steht, musst du das Auto reparieren und wieder rausschicken, damit es in die Wertung kommt. Weil es kann sein, dass noch zwei ausfallen und du einen Punkt mitnimmst."

"Wir müssen pushen, um sicherzustellen, dass wir auch Punkte holen, wenn das Auto nicht ganz vorne ist", sagt Aitken, der vor allem mit dem Lausitzring-Wochenende hadert, als man mit der Balance of Performance haderte und nicht konkurrenzfähig war. "In der DTM geht es für alle bergauf und bergab. Wir arbeiten hart, um Schadensbegrenzung zu betreiben."

DTM: Warum kaum jemand an beiden Renntagen voll zuschlägt

Auffällig ist aber auch, dass bisher kaum Piloten an beiden Renntagen voll zuschlagen konnten. Am besten gelang das noch Kelvin van der Linde, der am Lausitzring siegte und Zweiter wurde, sowie Titelverteidiger Thomas Preining, der ebenfalls am zweiten Saison-Wochenende siegte und Dritter wurde. Der Rest kam kaum über 30 Punkte pro Wochenende hinaus.

Grasser führt das darauf zurück, dass die Leistungsdichte trotz weniger Autos im Feld ähnlich hoch wie im Vorjahr ist. "Auch an einem guten Wochenende holst du nicht mehr als 30 Punkte", sagt er. "Denn es macht einen Unterschied, ob man im Qualifying den Luftdruck um eine Nuance besser erwischt hat. Jeder kleine Fehler wird bestraft."

Abgesehen davon gibt es neben den Änderungen der Balance of Performance im Verlauf des Wochenendes auch noch Erfolgsgewichte für die Top 3 des Vortages, was die Situation noch schwieriger macht. Grassers Prognose? "Wenn einem an einem Wochenende ein Doppelerfolg gelingt, dann wird derjenige schwierig einzuholen sein. Das könnte für die Meisterschaft entscheidend sein."