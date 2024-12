DTM: Timo Glock kehrt 2025 zurück - Dörr Motorsport gibt Coup bekannt

Mega-Comeback in der DTM! Timo Glock wird in der Saison 2025 (live auf ProSieben, bei JOYN und im Stream auf ran.de und in der ran-App) wieder in der Rennserie an den Start gehen.

Timo Glock ist zurück in der DTM!

Der 42-Jährige kehrt zur Saison 2025 (live auf ProSieben, Joyn und ran.de und in der ran-App) nach dreijähriger Abstinenz in die Rennserie zurück und wird als Fahrer für Dörr Motorsport an den Start gehen.

"Wir sind sehr stolz Timo Glock in unserem Team begrüßen zu dürfen", erklärte Teambesitzer Rainer Dörr. "Ich denke einen Fahrer mit solch einer Expertise und Karriere ist nicht nur für uns als Team, sondern auch für die DTM eine großartige Bereicherung."

Glock wird an der Seites des 19-jährigen Nachwuchstalent Ben Dörr in einem der beiden McLaren 720S EVO GT3 für das in Frankfurt ansässige Team antreten.

Der Rennstall ist sich sicher, "mit einer Mischung aus jahrelanger Erfahrung und jugendlichem Engagement ein perfektes Fahrerpaket für die kommende Saison gebildet zu haben", heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Ben Dörr, der als McLaren Junior Pro Driver zum offiziellen Fahrerkader von McLaren Customer Racing gehört, ist begeistert über die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer: "Es ist eine große Ehre einen so erfolgreichen und erfahrenen Teamkollege wie Timo an meiner Seite zu haben. Ich bin mir sicher, dass ich auf und neben der Rennstrecke viel von ihm lernen kann."

Das Team will sich "nach einem intensiven Einstiegsjahr in der DTM 2025 auf ihre selbst gesteckte Entwicklungslinie" fokussieren.