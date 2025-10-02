Anzeige
DTM und New England Patriots gehen strategische Partnerschaft ein

  • Veröffentlicht: 02.10.2025
  • 15:13 Uhr
  • ran.de/DTM

Neuheit in der Sportwelt: Die DTM und die New England Patriots gehen eine strategische Partnerschaft ein.

Neue Partnerschaft in der Welt des Sports. Die DTM und die New England Patriots machen ab sofort gemeinsame Sache. Die Rennserie und die NFL-Franchise gehen eine strategische Partnerschaft ein – mit dem Ziel, die jeweiligen Fangruppen für Motorsport und American Football zu begeistern.

So soll das Cross-Sport-Engagement gefördert, die internationale Sichtbarkeit beider Marken gesteigert und neue Zielgruppen erschlossen werden. Bereits beim DTM-Finale am kommenden Wochenende (3. bis 5. Oktober) auf dem Hockenheimring wird die Partnerschaft zum ersten Mal sichtbar.

Thierry Vermeulen (Niederlande, Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3, 69) am Start Rennstart auf dem Weg zur ersten Kurve vor Jack Aitken (Großbritannien, Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3, 14), Thoma...

So tragen zur Bekanntgabe der Zusammenarbeit alle 24 DTM-Fahrzeuge das Logo der Patriots. Gemeinsam werden die DTM und das NFL-Team Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihrer Teams bieten.

"American Football erlebt in Deutschland seit einigen Jahren einen enormen Aufschwung und begeistert – wie auch die DTM – insbesondere junge Fans. Die Patriots haben im deutschsprachigen Raum eine große Fangemeinde, und die DTM erfreut sich wachsender Beliebtheit in den USA. Gemeinsam wollen wir noch mehr Menschen für American Football und Motorsport begeistern", wird ADAC-Motorsportchef Thomas Voss in einer Mitteilung zitiert.

"Die Partnerschaft stärkt die Präsenz der Patriots im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig machen wir die Marke DTM in den USA und Kanada bekannter und sprechen neue Zielgruppen an."

Gemeinsame Social-Media-Aktionen der DTM und Patriots

Die Partnerschaft umfasst dabei eine Vielzahl an interaktiven Maßnahmen. Auf Social Media entstehen gemeinsame Inhalte mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen beider Sportarten, ergänzt durch die Möglichkeit, maximale Performance live zu erleben.

An den DTM-Rennwochenenden werden sich die Patriots im Fahrerlager präsentieren. Auch im Rahmen des ersten NFL-Spiels im Berliner Olympiastadion am 9. November wird die Partnerschaft sichtbar werden.

Weitere geplante gemeinsame Aktionen sind zudem Cross-Sport-Challenges, in denen sich die Stars beider Sportarten in der Disziplin des jeweils anderen beweisen müssen, Auftritte von Patriots-Spielern bei DTM-Events sowie innovative Content-Formate, die Motorsport und Football kreativ verbinden.

