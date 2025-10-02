Neuheit in der Sportwelt: Die DTM und die New England Patriots gehen eine strategische Partnerschaft ein. Neue Partnerschaft in der Welt des Sports. Die DTM und die New England Patriots machen ab sofort gemeinsame Sache. Die Rennserie und die NFL-Franchise gehen eine strategische Partnerschaft ein – mit dem Ziel, die jeweiligen Fangruppen für Motorsport und American Football zu begeistern. So soll das Cross-Sport-Engagement gefördert, die internationale Sichtbarkeit beider Marken gesteigert und neue Zielgruppen erschlossen werden. Bereits beim DTM-Finale am kommenden Wochenende (3. bis 5. Oktober) auf dem Hockenheimring wird die Partnerschaft zum ersten Mal sichtbar.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

So tragen zur Bekanntgabe der Zusammenarbeit alle 24 DTM-Fahrzeuge das Logo der Patriots. Gemeinsam werden die DTM und das NFL-Team Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ihrer Teams bieten. "American Football erlebt in Deutschland seit einigen Jahren einen enormen Aufschwung und begeistert – wie auch die DTM – insbesondere junge Fans. Die Patriots haben im deutschsprachigen Raum eine große Fangemeinde, und die DTM erfreut sich wachsender Beliebtheit in den USA. Gemeinsam wollen wir noch mehr Menschen für American Football und Motorsport begeistern", wird ADAC-Motorsportchef Thomas Voss in einer Mitteilung zitiert. "Die Partnerschaft stärkt die Präsenz der Patriots im deutschsprachigen Raum. Gleichzeitig machen wir die Marke DTM in den USA und Kanada bekannter und sprechen neue Zielgruppen an."

Anzeige