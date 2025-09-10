Anzeige
DTM live auf ProSieben, Joyn und ran.de

DTM-Finale live: Rennwochenende am Hockenheim im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Ticker

  • Aktualisiert: 30.09.2025
  • 12:36 Uhr
  • ran.de

In der DTM wartet das achte und letzte Wochenende der Saison 2025 auf die Rennfahrer. So seht ihr das Rennen am Hockenheimring live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Die DTM-Saison 2025 geht auf ihre Zielgerade. Das achte und letzte Rennwochenende des Jahres findet dabei auf dem legendären Hockenheimring statt.

Vor dem Wochenende in Hockenheim grüßt Lucas Auer mit 171 Punkten weiter von der Spitze der Fahrerwertung. Hinter dem Österreicher lauern Jordan Pepper (164 Punkte) und Rene Rast (160 Punkte).

Aber auch Maro Engel (155 Punkte), Ayhancan Güven (154 Punkte), Jack Aitken und Marco Wittmann (jeweils 150 Punkte) sowie Thomas Preining (146 Punkte) und Jules Gounon (142 Punkte) haben noch rechnerische Chancen auf den Titel.

Damit bleibt es im Kampf um den DTM-Titel weiterhin extrem spannend.

Start zum DTM Rennen am Sonntag in Zandvoort mit Sieger Rennen 6, 33 Rene Rast (GER), BMW M4 GT3 EVO, Team: Schubert Motorsport (GER) in Front NLD, Motorsport, DTM 2025, Rennen 6, Circuit Zandvoort...

Alle Sessions der DTM am Hockenheimring LIVE und KOSTENLOS auf Joyn!

Das letzte DTM-Rennwochenende der Saison gibt's im Livestream auf Joyn.

ran fasst alle wichtigen Informationen rund um das DTM-Wochenende am Hockeinheim kompakt zusammen

DTM live: Zeitplan zum Rennwochenende am Hockenheimring

  • Fr., 03.10., 11:05 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Fr., 03.10., 15:30 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sa., 04.10., 9:35 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • Sa., 04.10., 13:30 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 05.10., 9:30 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App
  • So., 05.10., 13:30 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

DTM live im Free-TV: Laufen die Rennen am Hockenheimring im Free-TV?

Ja. Die beiden Rennen am Hockenheimring werden von ProSieben übertragen.

Das Freie Training und das Qualifying am Freitag, Samstag und Sonntag gibt es im Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen.

DTM am Hockenheimring live: Wo kann ich das Rennen live im Stream sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn und ran.de gestreamt.

Rennen am Hockenheimring live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Auf ran.de gibt's Liveticker zu jeder DTM-Session.

