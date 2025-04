DTM 2025: Diese Experten sind für ran racing am Start

Die neue Saison der DTM rückt immer näher. Zeit für ran racing, das Experten-Aufgebot zu verkünden.

Die DTM (2025 live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der App) erwacht endlich zum Leben, die Motoren heulen wieder!

Am Mittwoch geht der offizielle Testtag über die Bühne. In der Arena Oschersleben zeigen sich aber nicht nur die zwölf Teams mit ihren 24 Autos von insgesamt neun Herstellern, ehe am gleichen Ort vom 25. bis 27. April der Saisonauftakt über die Bühne geht.

Auch ran racing gab am Mittwoch sein Aufgebot für die DTM-Saison bekannt: Bei den acht Rennwochenenden sind insgesamt vier Experten im Einsatz.

Zum einen Mike Rockenfeller, Champion von 2013. Als treuer Fan wird man den 41-Jährigen natürlich kennen, nicht nur als Piloten, der auch 2025 mit Ford in den USA fährt, sondern auch als ran racing-Experten. Denn er ist schon länger dabei.