Schon lange ist klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Den Auftakt machte das Wochenende in Oschersleben Ende April, ehe es einen knappen Monat später in die Lausitz ging und anschließend an die niederländische Nordseeküste geht.

Der Blick richtet sich auf die kommende DTM -Saison, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2025 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben.

Der einzige Stadtkurs - der Norisring - wird Anfang Juli befahren. Das Saisonfinale steigt schließlich in Hockenheim, 2025 aber früher als in den Vorjahren.

12. bis 14. September: Red Bull Ring (Österreich) In der Steiermark liegt der 4,326 Kilometer lange Red Bull Ring. Der einstige F1-Kurs, auf dem zwischen 2001 und 2003 auch die DTM zu Gast war, lag seit 2003 brach und war in den Folgejahren samt Tribünen sukzessive abgerissen worden. 2011 konnte der Rennbetrieb wieder aufgenommen werden, und auch die DTM kehrte in jenem Jahr wieder zurück.

8. bis 10. August: Nürburgring (Deutschland) Diese Strecke ist eine wahre Herausforderung für Fahrer und Boliden. Keine andere bietet eine derartige Mixtur aus schnellen Passagen, engen Kurven und einer Berg- und Talfahrt, die an eine Achterbahn erinnert. Dazu ist das Wetter in der Eifel unberechenbar, kann blitzschnell umschlagen und damit eine Umstellung der Rennstrategie nötig machen.

6. bis 8. Juni: Circuit Zandvoort (Niederlande) Zandvoort - eine der Traditionsstrecken in der DTM. Seit Anfang des Jahrtausends wird die Rennserie, mit kleineren Unterbrechungen, in dem idyllischen Ort in den Niederlanden veranstaltet. Der Circuit bietet dabei nicht nur spektakuläre Rennaction, sondern vermittelt dank Nordsee-Atmosphäre bei dem ein oder anderen auch noch Urlaubsstimmung.

23. bis 25. Mai: DEKRA Lausitzring (Deutschland) Im Kreis der besten europäischen Rennstrecken ist der 4,575 Kilometer lange Lausitzring noch ein Rookie, modern ist das Areal aber allemal. Auf dem EuroSpeedway Lausitz - so wird der Kurs auch genannt - wird erst seit 2000 gestartet, vor bis zu 120.000 Fans. In Sachen DTM ist die Strecke bereits ein Oldie. 2019 fand hier das 500. Rennen statt.

25. bis 27. April: Motorsport Arena Oschersleben (Deutschland) Zum Saisonauftakt gastiert die DTM wie schon 2024 in Oschersleben. 1997 eröffnet, war es die dritte permanente Rennstrecke in Deutschland, nach Nürburg- und Hockenheimring. 2000 war die Rennserie zum ersten Mal in der Motorsport Arena zu Gast. Nach einer Pause ist die 3,667 Kilometer lange Strecke seit 2023 wieder zurück im Kalender.

DTM-Rennkalender 2025 Zwischen April und Oktober werden 2025 in drei Ländern insgesamt 16 DTM-Rennen ausgetragen ( live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App ). Die Stationen versprechen dabei viel Spannung und Action. ran stellt den Kalender für 2025 vor.

DTM 2025 heute live: Wo läuft die Saison im Free-TV?

ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Dabei werden jeweils die beiden Rennen des Rennwochenendes live im Free-TV übertragen.

DTM 2025 live vom 6.-8. Juni in Zandvoort: Die Übertragungszeiten im Einzelnen

Fr., 6.6., 09:00 Uhr: 1. Freies Training im Liveticker

Fr., 6.6., 12:50 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Fr., 6.6., 16:50: 2. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Sa., 7.6., 9:40 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn, ran.de und in der ran-App

Sa., 7.6., 12:55 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App

So., 8.6., 15:55 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben, Joyn, ran.de und in der ran-App