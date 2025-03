DTM 2025: Manthey zeigt "Oranje-Design" für den Porsche von Morris Schuring

Die DTM strahlt 2025 in Orange! Manthey hat das Design für den dritten Porsche 911 GT3 R enthüllt, mit dem Morris Schuring in seine erste DTM-Saison startet. Der junge Niederländer repräsentiert dabei nicht nur sein Team, sondern vor allem seine Nationalfarben.

Denn die markante Front des Boliden leuchtet in kräftigem Orange, das sich zum Heck hin in ein schlichtes Schwarz verwandelt. Das Design integriert dabei die charakteristischen Pfeilelemente von Manthey, die auch die beiden Fahrzeuge von Thomas Preining und Ayhancan Güven zieren.

Schuring tritt in der DTM-Saison 2025 für das Manthey Junior Team an und geht mit der Startnummer 92 auf Punktejagd. Dabei ist der Niederländer bei Manthey kein Unbekannter: Im vergangenen Jahr belegte er mit dem Team den zweiten Gesamtrang in der LMGT3-Wertung der Langstrecken-WM (WEC) und feierte einen Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans.

Zuvor startete Schuring in den Porsche-Markenpokalen, wo er zwischenzeitlich den Rekord des jüngsten Siegers in der Historie des Markenpokals hielt. Mit seinem DTM-Debüt schreibt Schuring nun erneut Geschichte: Kein Niederländer vor ihm war jünger, als er in die Traditionsserie einstieg.

"Habe eine Menge Feuer in mir"

"Als junger Fahrer habe ich natürlich eine Menge Feuer in mir", grinst Schuring, für den mit seinem DTM-Einstieg ein Traum in Erfüllung geht. "Trotzdem bin ich ein Pilot mit einer cleveren Fahrweise und lasse mich nicht auf irgendwelche unüberlegten Manöver ein."

Dass er das Zeug dazu hat, sich gegen die starke Konkurrenz zu behaupten, bewies er bereits am vergangenen Wochenende: Beim Saisonauftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) fuhr er zusammen mit Sven Müller im Falken-Porsche zum Gesamtsieg, ein perfektes Ausrufezeichen vor dem DTM-Start.

Dem Youngster, der kürzlich erst den Sprung in den Porsche-Werkskader schaffte, wird eine erfolgreiche Motorsport-Zukunft vorausgesagt. Und vielleicht bringt er seine Nationalfarben schon in der DTM-Saison 2025 ganz nach vorne ...