DTM 2025: Mit diesem Kader will Mercedes den Titel holen

Mercedes geht 2025 auf doppelte Titeljagd in der DTM. Jetzt steht fest, mit welchen Teams und Fahrern das gelingen soll.

Mercedes-AMG will endlich wieder den DTM-Titel gewinnen. Zuletzt gelang dies 2021. Für den erfolgsverwöhnten Hersteller eine lange Zeit. Klar ist jetzt, mit welchem Personal man die Durststrecke beenden und die Jagd nach der Fahrer-Krone der Traditionsserie angehen möchte.

Lucas Auer, Maro Engel, Jules Gounon und Tom Kalender sitzen in der Saison 2025 (live auf ProSieben, Joyn und ran.de) in den Mercedes-AMG GT3, die von den beiden Teams Landgraf und Winward Racing eingesetzt werden.

Das Mercedes-Team Landgraf kehrt nach einem Jahr Pause zurück in die DTM und setzt mit Lucas Auer auf einen Fahrer mit enormer DTM-Expertise. Der 30-jährige hat bereits 155 DTM-Starts (Class 1 und GT3) absolviert. Nach dem Vize-Titel 2022 strebt der Tiroler nach der Meisterschaft.

Mit Auer im Team ist DTM-Rookie Tom Kalender. Er wird 2025 umgehend einen Rekord aufstellen: Bei seinem ersten DTM-Rennstart am 26. April in Oschersleben ist der aus Hamm/Sieg stammende Kalender 17 Jahre und 30 Tage alt. Damit ist er der jüngste Pilot in der Geschichte der DTM. Der Youngster kommt ursprünglich aus dem Kart- und Formelsport. 2024 war sein erstes Jahr im GT-Bereich.