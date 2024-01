Beobachter in Portimao trauten ihren Augen nicht, als Formel-1-Superstar Max Verstappen am 18. und 19. Dezember 2023 im Ferrari des DTM-Teams Emil Frey Racing auftauchte.

Aber auch von dessen Fähigkeiten am Steuer zeigt sich Ex-Pilot Frey-Hilti beeindruckt: "Es ist unglaublich, wie groß seine Passion für den Motorsport ist - und was er leistet. Auch mit einem GT3-Auto. Sein Feedback ist im Vergleich zu allem, was ich bis jetzt sehen durfte, auf einem anderen Level."

Die Klasse seines Mentors sei auch für Vermeulen, der erst 2020 mit dem GT4-Sport begann, eine Herausforderung. "Thierry ist sehr ehrgeizig", weiß Frey Hilti. "Und er misst sich natürlich an den Zeiten von Max. Das ist hart, denn seine Messlatte ist der beste Fahrer der Welt. Es gibt viele gute Formelfahrer, die wegen ihrer mangelnden Erfahrung im GT3-Auto nicht herausragend sind. Bei Max ist das anders. Er kann alles, was vier Räder hat, brutal bewegen."

Der Emil-Frey-Teamchef wollte zwar keine Rundenzeiten preisgeben, diese dürften aber beeindruckend gewesen sein. "Es waren auch andere GT3-Fahrzeuge vor Ort. Und ich kann nur sagen: Er ist im Vergleich zu allen anderen auf einem anderen Level", so Frey-Hilti über das Tempo von Verstappen, der schon Mitte Juli 2023 in Mugello zwei Tage lang mit dem Team den Ferrari testete.

Wie das Emil-Frey-Team von Max Verstappen profitiert

Aber wie profitiert das Team selbst von der Zusammenarbeit mit dem Topmann der Motorsport-Königsklasse? Vor allem in Hinblick auf die Fahrzeugentwicklung sei Verstappen "genial", erklärt Frey-Hilti. "Seine Inputs, wenn man mit ihm verschiedenste Settings testen kann, helfen für die Performance des Fahrzeugs ungemein."

Das Team verfüge nach dem Premierenjahr in der DTM und in der GT-World-Challenge Europe zwar schon über viele Daten des 296 GT3, aber schon in Mugello "konnten wir innerhalb von nur zwei Tagen so viele neue Erfahrungen sammeln und das Fahrzeug besser machen."

Abgesehen von den vier Testtagen besuchte Max Verstappen vor dem Grand Prix in Las Vegas im November auch die Werkstatt des Teams in Safenwil.

"Es war sein Wunsch, unsere Rennwerkstatt zu sehen - und wie wir aufgestellt sind -, um gemeinsam Zukunftspläne zu schmieden", erklärt der Teamboss den Besuch.

Zudem ist Verstappen ein Simulatorspezialist und testete auch die hauseigene Anlage des Teams. "Da er unser Auto schon auf der Rennstrecke gefahren ist, konnte er uns super Feedback gegeben, wie wir uns verbessern können", freut sich Frey-Hilti.