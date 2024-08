Kelvin van der Linde: DTM-Spitzenreiter mit neuem Erfolgsrezept

Anzeige

Kelvin van der Linde ist als Führender mitten im DTM-Titelkampf - auch dank einer neuen Herangehensweise.

Sechs Rennen vor dem Ende der DTM-Saison 2024 führt Kelvin van der Linde die Gesamtwertung an. Nach zwei schwächeren Jahren ist er nun zurück im Titelkampf - wohl auch dank einer neuen Herangehensweise.

"Ich glaube, in der Vergangenheit hatte ich immer einen gewissen Druck", verrät van der Linde, der in diesem Jahr bereits zwei Siege feierte. "Und jetzt, in dieser Saison, gehe ich mit einer anderen Einstellung an das Rennfahren heran. Ich möchte es einfach mehr genießen."

Der Südafrikaner mit deutschem Pass, der dieses Jahr laut eigenen Angaben "wahrscheinlich so gut wie noch nie" fährt, weiß aus eigener Erfahrung, dass sich die Situation in die falsche Richtung entwickeln kann, wenn er sich selbst zu viel Druck macht.

Beim DTM-Finale 2021 auf dem Norisring kam es zur kontroversen Titelentscheidung - und Kelvin van der Linde belegte am Ende nur den dritten Platz in der Gesamtwertung. "Ich war 2021 schonmal am Nürburgring viele Punkte vorne und habe dann die Meisterschaft verloren", erinnert der 28-Jährige nach seiner Poleposition am Nürburgring-Samstag bei ran. "Ich will es dieses Jahr mit mehr Ruhe angehen und nicht viel reden."