Ralf Schumacher über Davids Zukunftspläne: "Tendieren Richtung Mercedes"

Tritt David Schumacher auch 2024 in der DTM an? Das ist die große Frage, denn da sich das Landgraf-Team nicht für die neue Saison eingeschrieben hat, sind bei Mercedes-AMG aller Voraussicht nach nur vier Plätze verfügbar.

Und es sieht nicht so aus, als würde Schumacher, dessen Vertrag ausläuft, auch 2024 in der DTM für Winward an den Start gehen.

Wird es also eng mit einem DTM-Verbleib? "Wir sind noch in der Planung. Wofür, ist noch nicht entschieden", zeigt sich Ralf Schumacher im Gespräch mit Motorsport-Total.com entspannt.

"Wir lassen uns Zeit. Wenn ich so höre, wie viele Teams sich für die DTM-Saison 2024 angemeldet haben, dann ist das leider nun nicht mehr ganz so euphorisch wie Ende der Saison gedacht."

Daher habe man noch unterschiedliche Möglichkeiten. "Plätze sind noch frei, egal wo man fahren will", ist Ralf Schumacher überzeugt.