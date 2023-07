Formel E: Cassidy gewinnt letztes Rennen 2023 - Envision holt Team-Meisterschaft

Nick Cassidy triumphiert beim verregneten Formel E-Finale in London vor Mitch Evans und dem neuen Weltmeister Jake Dennis. Envision gewinnt die Teamwertung.

Nick Cassidy (Envision) hat das nasse Saisonfinale der Formel E in London vor Mitch Evans (Jaguar) und Jake Dennis (Andretti) gewonnen. Trotz des starken Regens, der für eine lange Startverzögerung sorgte, konnte das Rennen zur Freude der Fans über die volle Distanz gefahren werden.

Nachdem sich Dennis bereits am Samstag zum Weltmeister gekrönt hatte, durfte am Sonntag auch Envision jubeln: Die Mannschaft von Cassidy und Sebastien Buemi führte die Teamwertung aufgrund der Poleposition des Neuseeländers, für die es am Vormittag bereits drei WM-Punkte gab, vor Jaguar an, mit seinem Sieg machte Cassidy den Sack endgültig zu.

Norman Nato (Nissan) belegte im Finale die vierte Position, gefolgt von Stoffel Vandoorne (DS Penske) und Buemi. Jaguar-Pilot Sam Bird erreichte die siebte Position. Nico Müller (Cupra) überraschte mit dem achten Rang. Dan Ticktum (Nio) und Pascal Wehrlein (Porsche) komplettieren die Top Ten.