Wehrlein wütet gegen Rast: "Rene würde ein Urlaub guttun!"

"Es ist schade. Ich glaube, wir hätten heute um den Sieg gekämpft, weil wir gut unterwegs waren. Aber heute ist mein Rennen von Rast zerstört worden", sagt Wehrlein zu e-Formel.de. Er spielt damit auf einen Unfall in Kurve 1 an, bei dem der Porsche-Fahrer auf der Außenbahn zu einem Überholmanöver angesetzt hatte.

In Duellen um die besten Punkteränge, die nicht zuletzt auch für die Teamwertung der Meisterschaft relevant sind, ging es in London hart zur Sache. Mehrfach fuhr Safety-Car-Fahrer Bruno Correia mit seinem Porsche Taycan auf die Strecke, zweimal ließ die Rennleitung sogar rote Flaggen schwenken.

Im Kampf um die besten Positionen für die Team-WM geht es beim vorletzten Rennen der Formel-E-Saison 2023 in London heiß her. Unter anderem die zwei Deutschen Pascal Wehrlein und Rene Rast geraten aneinander.

Rast und Wehrlein uneinig über Unfallschuld

"Ich habe ihm außen genügend Platz gelassen und war schon vorbei. Die nächste Kurve wäre eine Rechtskurve gewesen. Somit hätte ich ihn locker überholt gehabt. Aber das hat er wohl nicht gewollt", so Wehrlein.

Rast verbremste sich und schoss über den Scheitelpunkt der Kurve hinaus, wodurch er seinen Landsmann in die TecPro-Barriere schob. "Die Lenkung war komplett schief und stand im 45-Grad-Winkel. Während der roten Flagge mussten wir dann unsere Nase wechseln, was heißt, dass du dich hinten anstellen musst. Danach war mein Rennen komplett zu Ende."

Rast beschreibt die Situation ähnlich. Die Schuld sieht er aber nicht zwingend bei sich selbst. "Es war wieder ein chaotisches Rennen", so der Deutsche gegenüber "e-Formel.de".

"Ich hatte gehofft, dass wir auch am Ende ein Wörtchen mitreden können. Pascal hat dann in Turn 1 versucht, mich außen zu überholen. Ich bin innen auf den Curb gekommen, das Auto ist aufgestiegen. Ich bin in ihn reingeflogen und habe mir den Frontflügel dabei abgefahren. Dann war das Rennen eigentlich gelaufen."