Formel 1: Carlos Sainz - Lieber ein Jahr Mercedes oder drei Jahre Audi?

"Ich versuche, mich körperlich wieder so in Form zu bringen, wie ich vor Dschidda in Form war. Da muss ich aufholen", sagt er. Unter anderem mit Radfahren zu Hause in Monaco ("Ein wunderschöner Ort dafür!") und Tennis.

"In den rennfreien Wochen tut sich im Hintergrund immer einiges. Da gibt es viele Telefonate", verrät er. Aber am Rennwochenende "berührt mich das nicht so. Dann setze ich den Helm auf und blende das aus."

Dass ihm mit Aston Martin seit Suzuka eine Variante weggebrochen ist, macht Sainz nichts aus, denn: "Meine besten Optionen sind noch offen. Das ist positiv. Angesichts der Situation auf dem Fahrermarkt dauert das alles ein bisschen. Jeder muss sich überlegen, was er will. Aber die guten Optionen sind noch da. Da hat es in den vergangenen Wochen kaum Bewegung gegeben."

6. George Russell (Mercedes) Mit dem Mercedes ist in diesem Jahr noch nicht viel zu holen. Russell macht irgendwie das Maximum aus wenig, wurde in Saudi-Arabien Sechster. Joa. Geht so. Immerhin deutlich vor dem Teamkollegen Hamilton. Ist ja schließlich auch was.

7. Fernando Alonso (Aston Martin) Nach einem überschaubaren Saisonstart lief es in Saudi-Arabien wieder besser für Aston Martin und Alonso. Der fünfte Platz macht Mut, dass man bald wieder in die Nähe der Podiumsplätze rücken kann. Wie zu erwarten läuft das vor allem über den Spanier.

8. Lando Norris (McLaren) Blieb in Saudi-Arabien beim frühen Safety Car draußen und war anschließend im Gegensatz zu seinem Teamkollegen mehr oder weniger chancenlos. Er wurde bis auf Platz acht durchgereicht – es sei einen Versuch wert gewesen. Muss nur aufpassen, dass der Teamkollege ihn dauerhaft in Schach hält.

9. Nico Hülkenberg (Haas) Zementiert seinen Nummer-1-Status im Team, holte jetzt den ersten Punkt für Haas in dieser Saison und seinen ersten nach einer halben Ewigkeit. Die beiden ersten Auftritte in dieser Saison machen Mut, dass es bis zum nächsten nicht wieder so lange dauert.

10. Lewis Hamilton (Mercedes) Siebter und Neunter: Er hat den schlechtesten Saisonstart hingelegt, seit er 2007 in die Formel 1 gekommen ist. Er fühlt sich im Auto nicht wohl genug, um abzuliefern. Böse Zungen behaupten, er sei in Gedanken bereits bei Ferrari.

14. Esteban Ocon (Alpine) Der Stadtkurs kam den schwachen Alpine diesmal ein Stück weit entgegen. Irgendwie erkämpfte sich Ocon einen 13. Platz, was angesichts der Probleme, die der Rennstall hat, ein Erfolg ist. Optimistisch stimmt ihn das aber nicht, was für die kommenden Wochen tief blicken lässt.

15. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Er spürt den Druck. Tsunoda muss sich bei den Racing Bulls beweisen, doch das Auto gibt derzeit nicht das her, was man sich erhofft hatte. Immerhin: Im Gegensatz zu Bahrain konnte sich Tsunoda in Saudi-Arabien vor seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo platzieren.

16. Guanyu Zhou (Stake F1 Team) Nach dem gar nicht mal so schlechten Start in Bahrain (Platz elf) ging es für Sauber und den Chinesen in Saudi-Arabien ordentlich nach hinten. Klar ist: Das Team muss in allen Belangen zulegen.

19. Valtteri Bottas (Stake F1 Team) Das Auto ist eine recht große Baustelle. Sauber legte daher wenig überraschend mit beiden Boliden einen enttäuschenden Saisonstart hin. Und damit auch Bottas, der in beiden Rennen am Ende des Feldes lag. Der Finne ist bedient, für ihn kann es nur besser werden.

Power Ranking vor dem dritten Saisonrennen in Australien Die ersten beiden Saisonrennen der Formel 1 sind in den Büchern. An der Spitze herrscht das gewohnte Bild mit Max Verstappen als Dauersieger. Doch dahinter wird es teilweise wild. ran präsentiert das Power Ranking vor dem dritten Saisonrennen in Australien.

"Als Fahrer ist mir immer die schnellstmögliche Option am nächsten. Vor allem in der Form, in der ich bin. Ich habe bewiesen: Wenn ich im richtigen Jahr das richtige Auto habe, kann ich Rennen gewinnen und aufs Podium fahren. Natürlich wünschst du dir als Fahrer das beste Material." Aber: "Es gibt auch sehr interessante mittel- und sogar langfristige Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehe."

Aber Sainz relativiert: "Das ist wie ein Münzwurf: Du kannst heute nicht wissen, wer es am besten hinbekommt. Selbst wenn ich meine Entscheidung nur darauf basieren sollte, was 2026 und 2027 passiert, weiß ich nicht, ob es dann nicht doch anders kommt. Ganz egal, wie sehr die Teams dir verkaufen wollen, dass sie mit dem Motor super unterwegs sind: Die Realität ist, keiner weiß es genau."

Bei der Entscheidung spielt insbesondere das Jahr 2026 mit einem neuen Reglement eine Rolle. 2026 werden neue Powerunits in der Formel 1 eingeführt, mit 50 Prozent elektrischer Systemleistung. Mercedes gilt mit all der Erfahrung der vergangenen Jahre als Bank, was das betrifft. Bei Red Bull Powertrains und Audi sind die Fragezeichen mutmaßlich etwas größer.

Sainz hofft auf konkurrenzfähiges Auto

"Ich glaube, 2026 geht's nicht drum, die smarteste Entscheidung zu treffen, sondern es hat mit Glück zu tun, zur richtigen Zeit im richtigen Auto zu sitzen. Mit dem Niveau, auf dem ich aktuell fahre, wäre ein konkurrenzfähiges Auto natürlich sehr reizvoll für mich. Aber es hängt nicht nur von mir ab. Ich muss warten. [...] Alle Optionen sind denkbar. Ich habe keinen Vertrag für nächstes Jahr und muss mir alle Optionen anschauen."

"Dass ich in meinem neunten oder zehnten Jahr in der Formel 1 bin, hilft mir dabei, mich von sowas nicht mehr ablenken zu lassen. Dass der Transfermarkt dieses Jahr früher in Bewegung ist, macht keinen Unterschied. Ich bin lang genug in der Formel 1, um zu wissen, dass es in manchen Jahren halt früher losgeht und in manchen etwas später", sagt er.

"Es hängt im Endeffekt eh alles von mir ab. Wenn du gute Leistungen bringst, nehmen die Dinge den richtigen Weg. Manchmal kann es frustrierend sein, und manchmal ist es aufregend, wenn jeden Tag etwas Neues passiert. Ich schaffe es gut, die beiden Ebenen voneinander zu trennen. Um vieles kümmert sich mein Management-Team."

"Aber das zeigt, wie hart die Formel 1 ist. Jemand von außen wird sich fragen: Wie kann es sein, dass jemand, der so gut fährt, noch kein Cockpit für 2025 hat? Das gibt's nicht so oft in anderen Sportarten. Aber das zeigt, wie speziell die Formel 1 ist, wie politisch. Aber auch aufregend. Das gehört zur Formel 1 dazu. Ich akzeptiere das - und mache weiterhin mein Ding."