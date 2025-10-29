Formel-1-Experte Martin Brundle: Max Verstappen hätte in Mexiko bestraft werden sollen

Nach dem Chaos in der ersten Runde des Grand Prix von Mexiko kamen einige Fahrer ohne persönliche Strafe davon - darunter Max Verstappen. Für Experte Martin Brundle eine Fehlentscheidung. "Max hätte eine Strafe bekommen sollen", urteilt Experte Martin Brundle nach dem Großen Preis von Mexiko 2025. Konkret spricht der Experte im aktuellen Formel-1-Podcast von "Sky" über die Situation in der ersten Kurve unmittelbar nach dem Start. Max Verstappen und einige weitere Piloten kürzten dort über das Gras ab und verschafften sich so einen Vorteil. Obwohl Verstappen die gewonnenen Positionen anschließend zurückgab, hätte Brundle eine Strafe gegen den viermaligen Weltmeister ausgesprochen. George Russell undercover auf der Tribüne

Nur ein Punkt zwischen Norris und Piastri: Die Fahrerwertung in der Übersicht Er begründet das damit, dass Verstappen, der in Kurve 1 ganz außen neben drei anderen Autos war, "keine Absicht" gehabt habe, die Kurve überhaupt zu bekommen. "Man kann sogar sehen, wie er beschleunigt", sagt Brundle mit Blick auf die Bilder vom Sonntag. "Ich hätte jemandem, der so etwas wie Max getan hat, vielleicht sogar eine Durchfahrtsstrafe gegeben, um wirklich eine angemessene Abschreckung zu schaffen und diesem Unsinn ein Ende zu setzen", so der ehemalige Formel-1-Pilot. Auch andere Fahrer hätten seiner Meinung nach eine Strafe verdient gehabt. Charles Leclerc zum Beispiel, der nach dem Start in Kurve 2 abkürzte, hätte laut Brundle ebenfalls eine Zehn-Sekunden-Strafe bekommen sollen.

Villeneuve mit Contra: "Verstappen hat nichts Verbotenes gemacht" Interessant: Jacques Villeneuve stimmt Brundle nur bedingt zu. Der Weltmeister von 1997 verweist im gleichen Podcast darauf, dass Verstappen und Leclerc beim Start gegen keine Regel verstoßen hätten. "Er hat alle Positionen zurückgegeben", betont Villeneuve. "Wir können Absicht nicht wirklich in die Regeln einbauen", sagt der Kanadier und erklärt, dass nicht die Fahrer das Problem seien - sondern die Regeln und die Kurve selbst. Über Verstappen sagt er daher: "Hat er eine Strafe verdient? Was das Fahrverhalten angeht: ja." "Wollt ihr mich verarschen?" Lawson tobt nach Beinahe-Horror-Crash in Mexiko "Nach den Regeln: nein. Das ist die Schwierigkeit", so Villeneuve, der betont, dass es gar nicht zu der Situation gekommen wäre, wenn es in Kurve 1 in Mexiko ein Kiesbett oder eine Mauer geben würde. Eine Einschätzung, der Brundle komplett zustimmt. Der Brite fordert, dass man für die Zukunft eine Lösung für die erste Kurve finden müsse. "Vielleicht sogar eine Zone [im Auslauf], in der man 100 Meter oder 50 Meter lang mit der Geschwindigkeitsbegrenzung wie in der Boxengasse fahren muss", schlägt er vor. Das könne dann "eine ähnlich abschreckende Wirkung" erzielen "wie die Mauer in Monaco", so der ehemalige Formel-1-Pilot, der sich sicher ist: "Dann würden sie nicht mehr dorthin fahren."

