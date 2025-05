Beim Qualifying in Imola verunfallt Yuki Tsunoda schwer. Im Anschluss zeigt sich der Red-Bull-Fahrer beschämt. Schlimmer Unfall in der Formel 1! Beim Qualifying in Imola verlor Red-Bull-Fahrer Yuki Tsunoda in der Villeneuve-Schikane die Kontrolle über seinen Boliden. Zuvor war er zu aggressiv am Kurveneingang über den Randstein gefahren. Der Japaner überschlug sich, wurde in den Reifenstapel und Fanzzaun geschleudert und kam schließlich im Sand zum Stillstand. Tsunoda hievte sich aus eigenen Kräften aus dem Wrack und konnte die Unfallstelle verlassen. Schwerere Verletzungen erlitt er glücklicherweise nicht.

"Ich bin so dämlich, [in der ersten Runde] dermaßen zu attackieren! Wir hatten am Auto einiges verändert. Und dann, ohne genug über das [neu abgestimmte] Auto zu verstehen, dermaßen anzugreifen, war einfach unnötig", ärgerte er sich später über sich selbst.

