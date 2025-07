Formel 1 heute live: Großer Preis von Silverstone im TV, Livestream und Ticker

Der Große Preis von Silverstone heute live: Formel 1 in Großbritannien in der Übersicht:

Formel 1 in Silverstone heute live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

In der Formel 1 steht das nächste Rennwochenende auf einer echten Traditionsstrecke an. So verfolgt ihr den Grand Prix von Silverstone im TV, Livestream und Liveticker.

Die Hälfte der Formel-1-Saison 2025 ist fast geschafft. Der Große Preis von Silverstone (Großbritannien) stellt das zwölfte von 24 Rennen dar.

Nach dem Großen Preis von Spielberg am vergangenen Wochenende geht McLaren mit ordentlich Rückenwind in das letzte Rennen vor einer dreiwöchigen Pause.

Lando Norris hat sich mit seinem Sieg in Österreich nach seinem unnötigen Crash in Kanada wieder zurückgemeldet und macht Druck auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Dieser hat aber auch in Spielberg seine Konstanz bewiesen und knapp hinter Norris Platz zwei belegt.

In der Fahrerwertung liegen beide aber nur 15 Punkte auseinander, weshalb es theoretisch schon nach dem Silverstone-Grand-Prix einen neuen Führenden geben könnte. Aktuell aber hat der Australier gegenüber dem Briten die Nase vorn.

Die Titelhoffnungen bei McLaren-Widersacher Max Verstappen haben in Spielberg einen herben Dämpfer erhalten. Der Niederländer wurde von Kimi Antonelli versehentlich nach dem Start abgeräumt. Ein Erfolg in Silverstone wäre fast schon Pflicht, um sich nicht vorzeitig aus dem WM-Kampf verabschieden zu müssen.

Allerdings steht Verstappen auch aus einem anderen Grund im Mittelpunkt. "Sky Italia" berichtete von einer angeblichen Einigung zwischen dem viermaligen Weltmeister und Mercedes. Ein Abschied von Red Bull wirkt demnach realer denn je.

Verstappen könnte George Russell ersetzen, der wie Norris und Lewis Hamilton in Silverstone ein Heimspiel hat.

Hamilton feierte im Vorjahr seinen neunten Sieg in Silverstone - und gleichzeitig seinen letzten Triumph mit Mercedes. Im Ferrari ist der Silverstone-Rekordsieger aber noch nicht so richtig auf Touren gekommen. Im Kampf um ein Podium dürfte auch sein Teamkollege Charles Leclerc die besseren Chancen haben.

ran zeigt, wie ihr den Großen Preis von Silverstone im TV, Livestream oder im Liveticker verfolgen könnt.