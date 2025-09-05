Ferrari hat sich zum Auftakt des Rennwochenendes in Monza einen engen Zweikampf mit dem Weltmeisterteam McLaren geliefert.

Im freien Training zum Großen Preis von Italien der Formel 1 in Monza hat Lando Norris im McLaren die schnellste Runde des Freitags (1:19,878 Minuten) gedreht, Charles Leclerc war in seinem Ferrari aber nur 83 Tausendstelsekunden langsamer.

WM-Spitzenreiter Oscar Piastri (McLaren) wurde Vierter, Lewis Hamilton lag vor seinem ersten Monza-Grand-Prix für Ferrari nur elf Tausendstel hinter dem Australier. Zwischen die beiden Teams schob sich noch Williams-Pilot Carlos Sainz als Dritter.

Beim Heimrennen Ferraris steht die Scuderia stark im Fokus, obwohl das Team in dieser Saison nicht mehr ernsthaft um einen Titel kämpft. Vor allem Hamilton erfüllte bislang die hohen Erwartungen nicht, ein starkes Ergebnis in Monza könnte aber für vieles entschädigen.