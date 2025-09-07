Anzeige
Formel 1

Formel 1 in Monza: Zu fair? McLaren droht sich zu verzetteln - ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 07.09.2025
  • 18:35 Uhr
  • Martin Jahns

Mit seiner Teamorder sorgt McLaren bei Oscar Piastri für Unverständnis und bei Max Verstappen für Gelächter. Beim Streben nach ultimativer Fairness muss das Team aufpassen, sich nicht zu verzetteln. Ein Kommentar.

Von Martin Jahns,

Max Verstappen konnte nicht fassen, was da kurz vor Rennende in Monza hinter ihm passierte.

Gerade hatte der WM-Führende Oscar Piastri seinen Teamkollegen und härtesten Titel-Kontrahenten Lando Norris kampflos vorbeigelassen. McLaren hatte um den Positionstausch gebeten, weil Norris‘ Boxenstopp gut vier Sekunden länger als üblich gedauert hatte und er deshalb ungeplant hinter seinem Teamkollegen wieder auf die Strecke kam.

"Haha – wegen eines miesen Stopps?", fragte Verstappen amüsiert seinen Mechaniker, der ihm die McLaren-Stallorder erläuterte. Schwer vorstellbar, dass der viermalige Weltmeister in dieser Situation seinen Teamkollegen einfach durchgewunken hätte.

Verstappens dominanter Sieg in Monza mit dem größten Vorsprung auf den Zweitplatzierten der gesamten Saison zeigte aber auch: McLaren muss aufpassen, sich im Streben nach ultimativer Fairness nicht zu verzetteln.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Die aktuelle Fahrerwertung in der Formel 1

  • Der F1-Rennkalender 2025 im Überblick

Anzeige
Anzeige

Oscar Piastri mit wenig Verständnis

Zwar ist der Vorsprung in der Fahrerwertung von Piastri auf den Drittplatzierten Verstappen mit 96 Punkten bei acht noch ausstehenden Rennen noch komfortabel. Doch der Formaufschwung bei Red Bull ist unverkennbar.

Es ehrt McLaren, dass das Team fair spielen will, auch wenn Piastri sein Missfallen im Boxenfunk äußerte: "Wir haben doch gesagt, dass ein langsamer Stopp zum Racing dazugehört. Ich verstehe nicht, was hier anders sein soll", ärgerte sich der Australier, ließ Norris dann aber doch vorbei.

Nach dem Rennen wischte er das Thema mit den Worten "das ist schon okay so" beiseite. Doch der Funkverkehr zeigte: Das Verständnis für die fortwährenden Renneingriffe von außen schwindet auch bei den Fahrern.

Teamchef Andrea Stella erklärte die Stallorder bei "Sky": "Es ging darum, dass wir die Positionen halten wollten nach dem Boxenstopp. Die Platzierungen hatten sich aber verändert und deswegen war es die richtige Entscheidung, diese Originalpositionen wiederherzustellen und sie das selbst austragen zu lassen."

Stella bekräftigte die Linie: "Wir haben zwei großartige Fahrer, die in der Lage sind, um den Titel zu fahren. Wir fahren nach McLaren-Art als echte faire Sportsmänner."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Fairplay-Bürokratie gegen ausgefahrene Ellbogen

Angesichts zweier fast gleichwertiger Fahrer im Team ist der Grundgedanke verständlich. McLaren will weder Piastri noch Norris vergraulen und kann sich das angesichts des auf vielen Strecken überlegenen Boliden zumindest bislang auch leisten. Doch der Spielraum für derartige Eingriffe von außen wird kleiner.

Piastris Verständnis schwindet. Verstappen hat sich zurückgemeldet. Und dessen kompromissloser Start gegen Norris, der ihn daraufhin via Funk als "Idiot" beschimpfte, zeigte: McLarens Fairplay-Bürokratie setzt Verstappen ausgefahrene Ellbogen entgegen.

Mehr News und Videos
F1 Grand Prix of Italy
News

Verstappen dominiert in Monza - Kuriosum bei McLaren

  • 07.09.2025
  • 17:45 Uhr
Schwierige Phase für Nico Hülkenberg
News

Defekt: Hülkenberg steigt in Monza vor dem Start aus

  • 07.09.2025
  • 15:44 Uhr
Lewis Hamilton hatte sich seine erste Saison bei Ferrari vermutlich anders vorgestellt
News

Nico Rosberg warnt: So ungemütlich ist Hamiltons Ferrari-Situation wirklich

  • 07.09.2025
  • 11:55 Uhr
Italien auf die Eins: Leonardo Fornaroli
News

Formel 2: Italiener Fornaroli in Monza auf Titelkurs

  • 07.09.2025
  • 11:24 Uhr
Auch 2025 Titelkonkurrenten: Verstappen (l.) und Norris
News

Formel 1: Alle wichtigen Informationen zur Saison 2025

  • 07.09.2025
  • 10:31 Uhr
Verstappen (M.) gejagt von den McLaren
News

SID-Aufwärmrunde: Vier Kernpunkte für das Rennen in Monza

  • 07.09.2025
  • 06:35 Uhr
1975 wurde Niki Lauda zum ersten Mal Weltmeister - auf Ferrari, in Monza ...
News

Der vergessene Triumph: Wie Niki Lauda 1975 Geschichte geschrieben hat

  • 07.09.2025
  • 00:50 Uhr
Von Juan Manuel Fangio bis Max Verstappen: Die Geschichte eines Rekords ...
News

So schnell war noch keiner: Verstappen pulverisiert Hamiltons Rekord!

  • 07.09.2025
  • 00:48 Uhr
imago images 1065903296
News

Formel 1: Großer Preis von Italien - Rennen in Monza heute live im TV, Livestream und Liveticker

  • 06.09.2025
  • 23:57 Uhr
F1 Grand Prix of Italy - Qualifying
News

Verstappen rast mit Streckenrekord zur Monza-Pole

  • 06.09.2025
  • 17:17 Uhr