Überraschung in der Formel 1: Mercedes-Pilot Kimi Antonelli sichert sich für das zweite Sprintrennen der Saison die Pole Position in Miami und schafft damit Historisches.

Formel-1-Neuling Andrea Kimi Antonelli hat sich völlig überraschend die Pole Position für das zweite Sprintrennen der Formel-1-Saison gesichert und dabei einen Altersrekord von Sebastian Vettel pulverisiert.

Der 18 Jahre alte Mercedes-Pilot verwies in der Qualifikation in Miami die in der bisherigen Saison dominierenden McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris auf die Plätze.

Damit ist Antonelli der jüngste Polesetter der Formel 1. Der Italiener unterbot den bisherigen Rekord des viermaligen Weltmeisters Vettel, der 2008 im Qualifying zum Großen Preis von Italien in Monza 21 Jahre alt war, deutlich.