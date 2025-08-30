Formel 1: Lando Norris fährt allen davon - Max Verstappen kämpft mit dem Auto

Im letzten freien Training vor dem Qualifying in Zandvoort setzen sich die McLaren erneut an die Spitze. Die Aston Martin, die im vorherigen Training noch stark auftraten, können ihre Leistung nicht bestätigen.

Lando Norris hat vor dem ersten Rennen nach der Formel-1-Sommerpause auch die Generalprobe zum Qualifying dominiert.

Der britische McLaren-Pilot drehte im dritten freien Training zum Großen Preis der Niederlande die schnellste Runde, seinen Teamrivalen Oscar Piastri verwies er mit mehr als zwei Zehntelsekunden Vorsprung recht deutlich auf Rang zwei.

Norris scheint damit gerüstet für den Angriff auf den WM-Spitzenreiter: Vor dem Rennen in Zandvoort am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) hat Piastri nur neun Punkte Vorsprung.

Schon in den Trainings am Freitag war Norris schneller unterwegs gewesen als der Australier.

Die ersten Verfolger hatten am Samstag allesamt bereits fast eine Sekunde Rückstand auf die Spitze, zu ihnen gehörte auch Weltmeister Max Verstappen, für den Zandvoort das Heimrennen ist.