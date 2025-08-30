Anzeige
Formel 1

Formel 1: Piastri schlägt Norris und holt Zandvoort-Pole

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 16:18 Uhr
  • SID

Die McLaren dominieren auch das Qualifying in Zandvoort. Diesmal setzt sich Oscar Piastri durch. Max Verstappen ist in Schlagdistanz.

Oscar Piastri hat den Angriff von Lando Norris abgewehrt und sich die Pole Position für den Grand Prix der Niederlande gesichert. Der Australier gewann das extrem enge McLaren-Teamduell im ersten Qualifying der Formel 1 nach der Sommerpause. In Zandvoort war er am Ende bloß zwölf Tausendstelsekunden schneller und verwies Norris auf Rang zwei.

Vor dem Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) führt Piastri das WM-Klassement mit neun Punkten Vorsprung auf den Briten an. Bis zum Qualifying hatte Norris in jeder Session in Zandvoort die Bestzeit gesetzt.

Max Verstappen hat als WM-Dritter bereits 97 Punkte Rückstand, der Weltmeister im Red Bull wird sein Heimrennen von Platz drei starten.

Das Wichtigste in Kürze

F1-Qualifying: Hülkenberg früh raus

Überraschend auf Rang vier landete Isack Hadjar (Racing Bulls) vor Mercedes-Pilot George Russell. Erst dahinter sortierte sich das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton ein.

Nico Hülkenberg scheiterte, wie schon unmittelbar vor der Sommerpause in Ungarn, erneut im ersten Quali-Durchgang. Der Sauber-Pilot verlor im letzten Sektor der entscheidenden schnellen Runde Zeit und landete nur auf dem 17. Platz.

