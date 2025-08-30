Formel 1: Piastri schlägt Norris und holt Zandvoort-Pole

Die McLaren dominieren auch das Qualifying in Zandvoort. Diesmal setzt sich Oscar Piastri durch. Max Verstappen ist in Schlagdistanz.

Oscar Piastri hat den Angriff von Lando Norris abgewehrt und sich die Pole Position für den Grand Prix der Niederlande gesichert. Der Australier gewann das extrem enge McLaren-Teamduell im ersten Qualifying der Formel 1 nach der Sommerpause. In Zandvoort war er am Ende bloß zwölf Tausendstelsekunden schneller und verwies Norris auf Rang zwei.

Vor dem Rennen am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) führt Piastri das WM-Klassement mit neun Punkten Vorsprung auf den Briten an. Bis zum Qualifying hatte Norris in jeder Session in Zandvoort die Bestzeit gesetzt.

Max Verstappen hat als WM-Dritter bereits 97 Punkte Rückstand, der Weltmeister im Red Bull wird sein Heimrennen von Platz drei starten.