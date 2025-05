Formel 1: Donald Trump plant offenbar Besuch des Miami-GP - Chaos vorprogrammiert?

Bereits im Vorjahr war Donald Trump beim Miami Grand Prix der Formel 1 zu Gast. Auch dieses Mal will er offenbar dabei sein - was zu einem Chaos führen könnte.

Sorgt Donald Trump erneut für chaotische Szenen beim Formel-1-Rennen in Miami?

Bereits im Vorjahr war Trump - damals noch im Wahlkampf - beim Grand Prix in Florida zu Gast, an diesem Wochenende will er als erster amtierender US-Präsident ein Rennen der Königsklasse live besuchen. Das berichtet die "Bild".

Allerdings sei noch nichts Endgültiges entschieden, es scheint aber unwahrscheinlich, dass sich Trump von seinen Plänen abbringen lässt. Der 78-Jährige hat nur 100 Kilometer von Miami entfernt sein Anwesen in Mar-a-Lago.