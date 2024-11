Max Verstappen ist wieder Weltmeister, Experten erwarten für 2025 aber einen noch engeren Kampf. Die Konkurrenz hat dann keine Ausreden mehr. Ein Kommentar.

Von Andreas Reiners

Max Verstappen ließ in der Stunde seines erneuten Triumphes noch einen Ratschlag da.

"Es ist nie einfach, Weltmeister zu werden", sagte der Niederländer nach dem vierten WM-Titel in der Formel 1 in Folge: "Aber wichtig ist es, immer konstant zu sein und ab und an überzuperformen."

Genau das hat Verstappen 2024 getan, auch, als er nicht mehr das stärkste Auto hatte. Wie wichtig Konstanz im Titelkampf ist – da lieferten Lando Norris und McLaren besten Anschauungsunterricht, indem sie zu inkonstant waren. Und so den Fahrertitel liegen ließen.

"In der ersten Saisonhälfte waren wir ein wenig überrascht: 'Oh, jetzt sind wir im WM-Kampf dabei'", sagte Norris bei "Sky": "Ich weiß nicht, ob ich oder wir als Team dafür bereit waren. Jetzt müssen wir gegen die großen Jungs kämpfen und alles perfekt umsetzen. Auch wenn wir gedacht haben, dass wir bereit wären, das waren wir nicht. Da mussten wir ein wenig den Preis zahlen."