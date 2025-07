Formel 1 – Nico Hülkenberg sahnt ab: Angeblich mehr als doppeltes Gehalt bei Audi

Diese Gehaltserhöhung hat sich Nico Hülkenberg verdient: Der Deutsche kassiert nach seinem Wechsel zu Audi offenbar mehr als doppelt als doppelt so viel wie vorher.

Der Wechsel von Nico Hülkenberg zahlt sich finanziell offenbar aus.

Der 36-Jährige soll bei Sauber beziehungsweise Audi laut der "Sport Bild" pro Saison rund fünf Millionen Euro verdienen. Das wären rund drei Millionen Euro mehr als aktuell bei Haas. Auf seine "alten Tage" hat sich Hülkenberg diese Gehaltserhöhung durch gute Leistungen allerdings auch verdient.

In drei der bisherigen fünf Rennen in dieser Saison fuhr er in die Punkte, überzeugt wie schon im Vorjahr mit starken Qualifying-Ergebnissen und hat seinen Teamkollegen Kevin Magnussen erneut problemlos im Griff.

2025 fährt Hülkenberg für den Rennstall Sauber, der von Audi für den eigenen Einstieg 2026 übernommen wird. Wer sein Teamkollege bei seinem neuen Arbeitgeber wird, ist noch offen.

"Die Perspektive, für Audi an den Start zu gehen, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance. Das Werksteam einer solchen Automobilmarke mit einer Power Unit made in Germany zu repräsentieren, ist für mich eine große Ehre", sagte Hülkenberg.

